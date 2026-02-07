Соседняя с Латвией страна заявила о резком укреплении своего военного потенциала
Стремительное развитие обороноспособности Эстонии в этом году достигнет новой вехи: противовоздушная оборона будет дополнена новым эшелоном в виде систем ПВО средней дальности, способных поражать цели на высоте до 20 километров. Об этом сообщает эстонское министерство обороны.
В 2026 году расходы Эстонии на оборону составят 2,4 миллиарда евро, или 5,43% от ВВП. Это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году, то есть до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. В период с 2026 по 2029 год 37% оборонного бюджета Эстонии будет направлено на закупки и еще 25% — на боеприпасы для продолжения быстрого пополнения их запасов.
В 2026 году в системе противовоздушной обороны Эстонии появится совершенно новый эшелон, когда будут поставлены системы ПВО средней дальности, закупленные совместно с Латвией. Система немецкого производителя, хорошо зарекомендовавшая себя в Украине, позволяет поражать воздушные цели на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. Будет усилена и ПВО малой дальности за счет дополнительных пусковых установок Piorun и боеприпасов к ним. Система мониторинга беспилотников будет дополнена акустической системой обнаружения, мы развиваем возможности противодействия с помощью различных средств, также будут поставлены беспилотники и барражирующие боеприпасы.
Для поражения противника на расстоянии количество самоходных гаубиц K9 будет увеличено до 36, а имеющийся парк из дюжины колесных самоходных гаубиц Caesar также будет усилен. Для укрепления потенциала нанесения глубоких ударов уже поставлены системы HIMARS и продолжаются поставки боеприпасов к ним; кроме того, Эстония закупит в Южной Корее дополнительные реактивные системы залпового огня Chunmoo.
Эстония планирует обновить свой военно-морской флот. В этом году минные тральщики получат новые главные двигатели, и будет заключен контракт на продление срока их службы. Также проводится анализ рынка для строительства до четырех новых кораблей в течение периода действия текущего плана развития. Кроме того, будут модернизированы радары морского наблюдения и уже создана ракетная система береговой обороны.
В сфере оборонной промышленности в Эмари начал работу первый в Эстонии завод по производству боеприпасов, запущенный частной компанией. В этом году начнется строительство базовой инфраструктуры в оборонно-промышленном парке Эрмисту в Пярнумаа, для которого уже отобраны четыре предприятия. Еще один оборонно-промышленный парк появится в Пыхья-Кивиыли, где ведутся переговоры о производстве крупнокалиберных боеприпасов. В рамках создания эстонской части Балтийской оборонительной линии продвигаются работы по крупной закупке бункеров и рытью противотанковых рвов.