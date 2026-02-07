Соседняя с Латвией страна заявила о резком укреплении своего военного потенциала

В 2026 году расходы Эстонии на оборону составят 2,4 миллиарда евро, или 5,43% от ВВП. Это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году, то есть до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. В период с 2026 по 2029 год 37% оборонного бюджета Эстонии будет направлено на закупки и еще 25% — на боеприпасы для продолжения быстрого пополнения их запасов.