Начинается? США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
Граждане Соединенных Штатов Америки должны немедленно покинуть Иран и быть готовыми сделать это без поддержки правительства США, призвала виртуальная посольская миссия США в Иране.
"Немедленно покиньте Иран. Разработайте план выезда из Ирана, который не зависит от помощи правительства США. Отмена и сбои авиарейсов возможны без предупреждения", - говорится в заявлении.
Дипломатическое представительство рекомендует гражданам США разработать план самостоятельного выезда из Ирана, не полагаясь на помощь государства, по суше через Армению или Турцию. В заявлении также указывается на возможные перебои в работе интернета.
"Если вы не можете покинуть страну, найдите безопасное место в своем жилище или в другом защищенном здании. Запаситесь продуктами питания, водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости, - говорится в сообщении. - Избегайте демонстраций, ведите себя незаметно и внимательно наблюдайте за обстановкой.
Также рекомендуется следить за местными СМИ и быть готовыми корректировать планы, следить за тем, чтобы телефон был заряжен, и поддерживать связь с семьей и друзьями.
В заявлении отмечается, что США не имеют дипломатических отношений с Ираном, и американцы в этой стране подвергаются значительному риску допросов, арестов и задержаний. Связи с США могут быть достаточным основанием для их задержания иранскими властями, напоминают дипломаты.
Аналогичные предупреждения для американцев были опубликованы на сайте виртуального посольства США в Тегеране 13 января 2026 года и 15 июня 2025 года.
Сегодня в Омане прошли непрямые переговоры между представителями США и Ирана. Иранская сторона во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи передала своё видение оманской стороне, а затем Оман довёл позицию Ирана до США, утверждает агентство Mehr. Американцев представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран заявил о своём нежелании останавливать обогащение ядерного топлива, что является одним из ключевых требований Вашингтона. Тем не менее, иранские делегаты указали на свою готовность продолжить обсуждение и договорились о новых встречах с участием Омана. Сообщается, что позиции сторон практически не изменились, и разногласия по наиболее важным вопросам остаются весьма значительными.
После встречи Аракчи заявил, что стороны договорились о продолжении контактов по ядерной программе, а переговоры должны проходить без угроз и давления: "Мы обменялись мнениями, что является очень важным. Были приняты во внимание наши опасения, интересы и права иранского народа. Встреча прошла в очень хорошей атмосфере, и были услышаны мнения противоположной стороны".
Ранее президент США Дональд Трамп усилил давление на Иран и неоднократно угрожал военными действиями, в том числе в связи с недавним подавлением протестов.
Военное присутствие США в регионе с начала января было значительно увеличено, туда прибыла авианосная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln с сопровождающими кораблями. В конце января Трамп заявил, что в направлении Ирана следуют и другие военные корабли. Одновременно он выразил надежду, что «удастся заключить соглашение».
Как заявил Трамп, он примет решение о дальнейших действиях в отношении Тегерана на основе результатов переговоров.