Рижане гуляют по замерзшей Даугаве (зима 2026)
Жителям все-таки запретят ходить по льду Даугавы: наблюдать будут с помощью дронов
Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции 6 февраля поручил исполнительному директору Риги по соображениям безопасности установить запрет для жителей находиться на льду Даугавы. Такое решение принято с учетом рекомендаций представителей Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы. Распоряжение о запрете находиться на льду Даугавы вступит в силу с субботы, 7 февраля.
«Даугава — не озеро и не спокойная речушка: там очень большие пространства, сильное течение и колебания уровня воды, которые могут сделать лед небезопасным. Рисков очень много, особенно для молодежи, у которой есть желание все попробовать. Поэтому мы приняли решение запретить находиться на льду Даугавы, потому что безопасность гораздо важнее развлечений», — подчеркнул председатель комитета Гиртс Лапиньш.
Представители Рижской муниципальной полиции сообщили, что будут усиленно контролировать соблюдение запрета — предусмотрены дополнительные патрули и наблюдение с помощью дронов, а также во многих местах по возможности разместят ограждающие ленты.
При длительном сохранении холодной погоды жителям в порядке исключения не запрещено находиться на льду отдельных водоемов, расположенных в Риге, а также на льду прибрежных морских вод. В то же время следует учитывать, что лед не везде может быть достаточно толстым и безопасным, поэтому во многих местах нахождение на льду запрещено.
Период повышенной опасности на льду водоемов Риги устанавливает исполнительный директор города своим распоряжением. Ответственность за несанкционированное нахождение на льду предусмотрена Законом об административной ответственности. За нарушение закона применяют предупреждение или штраф до 100 евро.