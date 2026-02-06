Жителям все-таки запретят ходить по льду Даугавы: наблюдать будут с помощью дронов

«Даугава — не озеро и не спокойная речушка: там очень большие пространства, сильное течение и колебания уровня воды, которые могут сделать лед небезопасным. Рисков очень много, особенно для молодежи, у которой есть желание все попробовать. Поэтому мы приняли решение запретить находиться на льду Даугавы, потому что безопасность гораздо важнее развлечений», — подчеркнул председатель комитета Гиртс Лапиньш.