"Шансов спастись не будет": полиция Риги объяснила, почему течение под рижскими мостами мгновенно затягивает под лед

Полиция призывает жителей соблюдать требования безопасности и выбирать для отдыха на льду только разрешенные места, которые можно удобно просмотреть на специально созданной карте льда как на сайте Рижской думы, так и на сайте полиции самоуправления. В то же время следует отметить, что отмеченные на карте места не гарантируют полной безопасности, поэтому каждому жителю важно самому действовать ответственно, чтобы защитить себя и окружающих.