"Шансов спастись не будет": полиция Риги объяснила, почему течение под рижскими мостами мгновенно затягивает под лед
Хотя продолжительные морозы во многих местах позволили образоваться достаточно толстому слою льда, полиция самоуправления Риги напоминает, что под мостами лед особенно хрупкий и опасный.
Под влиянием сильных течений в этих местах образуется неравномерная толщина льда, что может привести к подледным размывам. Провалившись в таком месте, пострадавший под воздействием течения в одно мгновение может быть затянут под лед без возможности спастись. Поэтому как перемещение, так и рыбная ловля под мостами строго запрещены.
Наблюдения полиции самоуправления показывают, что жители нередко перемещаются по льду большими группами, тем самым значительно увеличивая риск того, что лед может не выдержать нагрузки и проломиться.
Полиция призывает жителей соблюдать требования безопасности и выбирать для отдыха на льду только разрешенные места, которые можно удобно просмотреть на специально созданной карте льда как на сайте Рижской думы, так и на сайте полиции самоуправления. В то же время следует отметить, что отмеченные на карте места не гарантируют полной безопасности, поэтому каждому жителю важно самому действовать ответственно, чтобы защитить себя и окружающих.
Период повышенной опасности на льду рижских водоемов устанавливается распоряжением исполнительного директора города Риги, а контроль за исполнением этого распоряжения осуществляет полиция самоуправления Риги. За нахождение на льду в период действия запрета к лицу может быть применено предупреждение или штраф до 100 евро.