Отчет Cert.lv: в 2025 году количество выявленных угроз достигло исторического максимума

Cert.lv отмечает, что с начала российской войны в Украине число киберинцидентов в латвийском киберпространстве увеличилось в шесть раз и демонстрирует устойчивую восходящую тенденцию. В то же время это коррелирует с резким, исторически рекордным ростом числа выявленных угрожающих программ: с 2022 года количество угроз увеличилось в восемь раз.