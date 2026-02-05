Избивали и привязывали к батареям! Завершено расследование жестокого обращения с ребенком в Лиепае

Старший специалист отдела Госполиции по общественным отношениям Мадара Шершнева отметила, что в ходе расследования выяснилось: насилие над ребенком происходило длительное время, но особенно усиливалось во время летних каникул. Мать и отчим, выражая недовольство поведением мальчика, регулярно применяли физическую силу - привязывали его к радиаторам цепями и чулками, а также подвергали другим формам физического воздействия. Помимо этого, имели место угрозы и другие обстоятельства, негативно влияющие на повседневную жизнь ребенка в семье. Особенно тревожно, что соседи не сообщили о происходящем ответственным службам, хотя позже признались, что неоднократно слышали крики и плач ребенка.