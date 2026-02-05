Избивали и привязывали к батареям! Завершено расследование жестокого обращения с ребенком в Лиепае
Госполиция передала в прокуратуру дело о длительном насилии над мальчиком в Лиепае: следствие установило, что мать и отчим систематически причиняли ребенку вред, включая привязывание к радиаторам и угрозы.
27 августа прошлого года в Госполицию поступила информация о возможном насилии в семье в Лиепае, в результате которого пострадал малолетний мальчик. О телесных повреждениях ребенка полицию и медицинское учреждение уведомила родственница мальчика.
В ответ на полученную информацию должностные лица Госполиции начали уголовный процесс по факту жестокого обращения и насилия над малолетним ребенком. После получения экспертиз на основании степени тяжести телесных повреждений уголовное дело было переквалифицировано по пунктам 3 и 7 части второй статьи 126 уголовного закона - как умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, если они совершены в отношении лица, с которым преступник находится в первой или второй степени родства. По этой статье предусмотрено более строгое наказание.
Старший специалист отдела Госполиции по общественным отношениям Мадара Шершнева отметила, что в ходе расследования выяснилось: насилие над ребенком происходило длительное время, но особенно усиливалось во время летних каникул. Мать и отчим, выражая недовольство поведением мальчика, регулярно применяли физическую силу - привязывали его к радиаторам цепями и чулками, а также подвергали другим формам физического воздействия. Помимо этого, имели место угрозы и другие обстоятельства, негативно влияющие на повседневную жизнь ребенка в семье. Особенно тревожно, что соседи не сообщили о происходящем ответственным службам, хотя позже признались, что неоднократно слышали крики и плач ребенка.
2 октября прошлого года должностные лица Госполиции обратились в суд с просьбой применить к матери ребенка меру пресечения - содержание под стражей. Суд отклонил это ходатайство, избрав вторую по суровости меру пресечения - домашний арест. 3 октября суд удовлетворил ходатайство полиции о помещение под стражу отчима ребенка, и эта мера пресечения вступила в силу, сообщила Шершнева. Для мамы и отчима мальчика до сих пор действуют примененные меры пресечения.
Госполиция призывает жителей не оставаться равнодушными и сообщать о случаях насилия, поскольку оно оставляет тяжелые и долгосрочные последствия, и никто не должен мириться с этим молча.