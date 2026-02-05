Расследование KNAB: больницы Огре и Лиепаи, возможно, переплатили 300 000 евро в ходе пяти закупок

Как сообщили в KNAB, два расследуемых уголовных процесса связаны с нарушениями в Лиепайской региональной больнице. Одно из дел бюро начало 16 января 2025 года по подозрению в возможном злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, а второе было начато Европейской прокуратурой (EPPO) 2 декабря 2025 года по подозрению в подготовке крупного мошенничества и злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.