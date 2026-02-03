В двух больницах Латвии задержаны 7 должностных лиц по делу о коррупции при закупках
В Лиепайской региональной и Огрской районной больницах задержаны семь должностных лиц: KNAB расследует возможные нарушения в публичных закупках, где, по подозрениям, медучреждения могли договариваться с поставщиками о победе в тендерах.
Борцы с коррупцией подозревают, что государственные должностные лица Лиепайской региональной и Огрской районной больниц могли договориться как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров о победе этих компаний в нескольких публичных закупках, выяснило агентство LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В ответ на всплывшую в публичном пространстве информацию KNAB подтвердило, что сегодня проводит уголовно‑процессуальные действия в обеих больницах, а также более чем на 20 других объектах. Уголовно‑процессуальные действия осуществляются в рамках двух уголовных процессов, инициированных Европейской прокуратурой (EPPO) и переданных KNAB для расследования в соответствии с компетенцией, а также одного уголовного процесса, начатого непосредственно KNAB.
В ходе уголовных процессов задержаны семь человек. Расследование KNAB сейчас находится в самой активной фазе, и раскрытие дополнительной информации может повредить сбору и закреплению доказательств.
KNAB проинформирует общественность об уголовном процессе, в том числе о количестве причастных лиц и расследованных преступных деяниях, когда будут приняты процессуальные решения и накоплен достаточный объем доказательств.
Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналд Фрицбергс, представляющий держателя долей капитала Лиепайской больницы, подтвердил агентству LETA, что должностные лица KNAB проводят в больнице процессуальные действия. Учитывая, что члены правления больницы подписались за неразглашение информации, более подробных комментариев пока не последует, заявил Фрицбергс.