В двух больницах Латвии задержаны 7 должностных лиц по делу о коррупции при закупках

В ответ на всплывшую в публичном пространстве информацию KNAB подтвердило, что сегодня проводит уголовно‑процессуальные действия в обеих больницах, а также более чем на 20 других объектах. Уголовно‑процессуальные действия осуществляются в рамках двух уголовных процессов, инициированных Европейской прокуратурой (EPPO) и переданных KNAB для расследования в соответствии с компетенцией, а также одного уголовного процесса, начатого непосредственно KNAB.