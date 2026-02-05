Задушил минимум 38 старушек - история латвийского серийного убийцы, который скоро может выйти на свободу
Каспар Петров — один из самых громких серийных убийц в криминальной истории Латвии. В СМИ его даже сравнивали с печально известным убийцей Чикатило. Дело Петрова вызвало широкий резонанс и за рубежом — на судебный процесс прибыли журналисты из Франции, России, Польши и Литвы, сообщает документальная передача «Реконструкция преступления».
Каспар Петров родился в 1978 году в Лиепайском районе в семье с десятью детьми. Оба родителя были связаны с медициной, семью считали интеллигентной и сплоченной, детям обеспечивали образование и уход. Однако уже в детстве Каспар отличался проблемным поведением. В школе он учился плохо, в 8 классе остался на второй год, в подростковом возрасте начал курить, употреблять алкоголь, часто вступал в конфликты и несколько раз убегал из дома.
Достигнув совершеннолетия, Петров переехал в Ригу и стал бездомным. В 18 лет его условно приговорили к трем годам за кражу — он украл 80 рублей и кусок копченой рыбы.
Уже в 2002 году Рижская криминальная полиция столкнулась с несколькими случаями удушения пожилых и беспомощных людей. В ходе расследования выяснилось, что схема убийства во всех этих случаях была почти идентичной. Представляясь проверяющим газовых счетчиков, убийца проникал в квартиры пенсионеров, душил жертв полотенцем или куском ткани, укладывал их на кровать и грабил.
В период с 2000 по 2003 год Каспар Петров в Риге убил как минимум 13 старушек, а число ограбленных было еще больше. Жертв он высматривал в общественных местах и следовал за ними до дома. Поскольку все женщины были в почтенном возрасте, родственники часто не подозревали насилия, многие смерти считали естественными, поэтому в ходе расследования приходилось проводить и эксгумации.
Петров действовал умело — после убийства запирал двери, а ключи выбрасывал, создавая впечатление, что женщина умерла сама. Допускается, что реальное число жертв может быть больше доказанного. Общая добыча от доказанных преступлений оценивалась примерно в 18 000 латов.
В 2003 году на Рижском Центральном рынке Петрова задержали за кражу, и на допросе он признался и в других преступлениях. 12 мая 2005 года Рижский окружной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. В обвинении были указаны 38 жертв, из которых самой старшей было 91 год, самой младшей — 66 лет. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Петрова вменяемым. Он признал вину, но утверждал, что не хотел убивать, а лишь грабить.
Наказание Петров отбывал в Рижской Центральной тюрьме, в Елгаве, а позднее — в Даугавгривской тюрьме, в «Белом лебеде». Согласно Уголовному закону, приговоренный к пожизненному заключению может претендовать на условно-досрочное освобождение через 25 лет, то есть Петров теоретически может подать ходатайство после 2028 года.
В конце 2025 года он в письме попросил прощения у жертв, их родственников и своей семьи, утверждая, что не хотел никого убивать. Он признает, что во снах до сих пор видит убитых женщин.