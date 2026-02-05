Скоро в Латвии построят завод по производству противотанковых мин - хватит и себе, и на экспорт

Министр обороны Андрис Спрудс на подписании меморандума подчеркнул, что это важный шаг для укрепления оборонных возможностей Латвии, развития международного сотрудничества, производства вооружений и обеспечения армии необходимой продукцией. Министр сообщил агентству LETA, что проект завода по производству противотанковых мин связан с заключенным в октябре прошлого года соглашением Министерства обороны с Dynamit Nobel Defence о приобретении системы дистанционного минирования на сумму 50 млн евро. С учетом условий договора около 10 млн евро из этой суммы могут быть направлены на строительство завода, однако это не весь планируемый объем инвестиций.