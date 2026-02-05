Скоро в Латвии построят завод по производству противотанковых мин - хватит и себе, и на экспорт
Valsts aizsardzības korporācija и немецкая компания Dynamit Nobel Defence GmbH в четверг подписали меморандум, который предусматривает в течение двух лет создание в Латвии завода по производству противотанковых мин.
После подписания меморандума член правления Valsts aizsardzības korporācija Ингрида Кирсе сообщила агентству LETA, что на первом этапе реализации проекта будут определены потенциальные места для строительства завода и проведена оценка необходимых инвестиций. Также будет прорабатываться форма дальнейшего сотрудничества и возможно создание совместного предприятия, что позволит в будущем реализовывать с немецкой компанией и другие проекты.
В основном продукция завода противотанковых мин будет поставляться Национальными вооруженным силам, но у него будет также значительный экспортный потенциал. Предусмотрено активное участие других латвийских производителей в качестве поставщиков материалов для завода.
По прогнозам, строительство завода может начаться в 2027 году, а продукцию он начнет выпускать в 2028 году.
Министр обороны Андрис Спрудс на подписании меморандума подчеркнул, что это важный шаг для укрепления оборонных возможностей Латвии, развития международного сотрудничества, производства вооружений и обеспечения армии необходимой продукцией. Министр сообщил агентству LETA, что проект завода по производству противотанковых мин связан с заключенным в октябре прошлого года соглашением Министерства обороны с Dynamit Nobel Defence о приобретении системы дистанционного минирования на сумму 50 млн евро. С учетом условий договора около 10 млн евро из этой суммы могут быть направлены на строительство завода, однако это не весь планируемый объем инвестиций.
На вопрос о возможности привлечения для проекта средств из фондов Европейского союза Спрудс ответил, что такая возможность существует. "Мы будем над этим работать", - сказал глава Минобороны.