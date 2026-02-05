Зеленский назвал число погибших за время войны украинских солдат
Президент Владимир Зеленский заявил в среду, что с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году погибло около 55 000 украинских солдат.
При этом президент Украины добавил, что большое количество военнослужащих пропали без вести. «В Украине официально числится 55 000 погибших на поле боя солдат. И еще большое количество числится пропавшими без вести», — заявил он в интервью французскому телеканалу France 2. В интервью американским СМИ в феврале 2025 года Зеленский заявил, что официально погибли 46 000 солдат. На тот момент также имелись данные о 380 000 раненых военнослужащих.
Как отмечает France Info, разные зарубежные исследовательские центры считают, что реальное число погибших военных Украины может быть в два-три раза выше. В то же время, по данным Генерального штаба армии Украины, потери российских войск на Украине к утру четверга достигли 1 243 840 военнослужащих.
Также в интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский заявил, что война России против Украины может закончиться в 2027 году. Он подчеркнул, что Киев не согласится на вывод своих войск из Донецкой области, даже во имя прекращения войны, поскольку это противоречило бы Конституции Украины. Он назвал это «красной линией» для украинской делегации на мирных переговорах. Президент считает даже прекращение огня вдоль нынешней линии соприкосновения крупным компромиссом, на который Украина готова пойти во имя прекращения войны.