Зеленский назвал число погибших за время войны украинских солдат

Также в интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский заявил, что война России против Украины может закончиться в 2027 году. Он подчеркнул, что Киев не согласится на вывод своих войск из Донецкой области, даже во имя прекращения войны, поскольку это противоречило бы Конституции Украины. Он назвал это «красной линией» для украинской делегации на мирных переговорах. Президент считает даже прекращение огня вдоль нынешней линии соприкосновения крупным компромиссом, на который Украина готова пойти во имя прекращения войны.