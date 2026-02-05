Фонд поддержки будущего в прошлом году поддержал проекты на сумму более 700 тысяч евро
Основанный в 2007 году банком Rietumu Banka Фонд поддержки будущего уже почти два десятилетия развивает благотворительность в Латвии и поддерживает общественно значимые инициативы. В 2025 году фонд почти вдвое увеличил объем финансирования: были оценены и одобрены проекты на сумму более 700 тысяч евро по сравнению с 2024 годом, когда на поддержку проектов было выделено 382 тысячи евро.
В 2025 году деятельность фонда была направлена на реализацию долгосрочной стратегии, обеспечивая стабильные и продуманные инвестиции в развитие латвийского общества, поддержку важных социальных проектов, а также укрепление традиций меценатства и филантропии. Фонд продолжил поддерживать культуру и искусство, науку и образование, сохранение культурно-исторического наследия, детский и молодежный спорт, здравоохранение и детскую медицину, а также помогал снижать социальное неравенство в Латвии.
«Мне искренне приятно, что Фонд поддержки будущего целенаправленно продолжает вносить вклад в благополучие и развитие латвийского общества. Поддерживая культуру, медицину, образование детей, спортивные активности и оказывая помощь там, где она нужнее всего, мы формируем уверенное будущее, которое вдохновляет работать с еще большей отдачей», — подчеркнула председатель правления Rietumu Banka и член совета фонда Елена Бурая.
Поддержка культуры и искусства
В 2025 году значительную часть деятельности фонда составила поддержка культуры и искусства, направленная на укрепление культурной среды Латвии и развитие художественного образования.
Для развития театрального искусства театру «Дайлес» было выделено 200 000 евро на профессиональное обучение молодых актеров в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, а также на привлечение международных режиссеров к постановкам. Театр является долгосрочным партнером фонда, и это сотрудничество способствует поддержке молодых талантов, творческой работы и профессионального роста. Поддержка фонда укрепляет позиции театра как одного из ведущих драматических театров Балтии и расширяет доступ общества к театральному искусству.
Для проведения культурных мероприятий международного уровня Латвийскому национальному художественному музею было выделено 30 000 евро на организацию выставки «Свет Италии: от Фатори до Моранди». В экспозиции шедевры галереи Уффици из Флоренции вступили в диалог с работами выдающихся латвийских художников конца XIX — начала XX века, создавая для посетителей уникальный художественный опыт.
Фонд также продолжил поддерживать молодых музыкантов. Фонду Инессы Галанте выделили 45 000 евро на проведение конкурса «Таланты Инессы Галанте», предоставляя молодым исполнителям возможность начать профессиональную карьеру. Латвийский детский фонд получил 5 000 евро на конкурс «Талант Латвии» для учащихся музыкальных школ в регионах.
Здравоохранение и медицинское образование
Особое внимание в 2025 году уделялось здравоохранению и подготовке медицинских специалистов.
Фонд Детской больницы получил 23 606 евро на стипендии будущим детским медсестрам. Дополнительно Латвийский детский фонд получил 10 000 евро на улучшение реабилитации детей, пострадавших от насилия, и еще 10 000 евро — на организацию бесплатных летних лагерей для детей с особыми потребностями.
Фонд инновационной медицины Латвии и Ассоциация развития инвазивной кардиологии получили 35 000 евро на проведение международного научного конгресса Baltic Summer 2025, а также 15 000 евро на повышение квалификации врачей и медсестер за рубежом.
Развитие молодежного спорта
В прошлом году финансирование фонда было направлено на развитие молодежного спорта, поддержку талантов и популяризацию здорового образа жизни.
120 000 евро получили Латвийская федерация хоккея — на развитие детско-юношеского хоккея, закупку инвентаря и участие юниорских сборных в международных соревнованиях. Баскетбольному клубу VEF Rīga выделили 100 000 евро на популяризацию баскетбола, поддержку тренеров и медицинское обеспечение спортсменов, а Латвийский баскетбольный союз — 20 000 евро на подготовку молодежных команд 3x3 к турнирам FIBA U-21 и U-23.
Молодые пляжные волейболистки Лива Эберне и Дэниэла Константинова получили 20 000 евро на участие в чемпионатах Европы и мира и совершенствование тренировочного процесса. Также 4000 евро было направлено на развитие инфраструктуры трассы BMX Riga и 15 000 евро — на подготовку молодых пловцов Латвийской федерации плавания к международным соревнованиям.
О фонде
Фонд поддержки будущего основан в 2007 году и ежегодно поддерживает десятки проектов разного масштаба по всей Латвии. Приоритетные направления — здравоохранение и детская медицина, социальная сфера, латвийское и европейское искусство и культура, поддержка молодых талантов и образования, детский и молодежный спорт, развитие городской среды, восстановление исторических зданий и объектов.
О банке
Rietumu Banka — крупнейший банк латвийского капитала и один из крупнейших банков в Балтии. Банк обслуживает крупные и средние компании, а также состоятельных частных клиентов в Латвии, странах Балтии и Европы. Среди клиентов — предприятия в сферах зеленой энергетики, производства продуктов и товаров, развития коммерческой и жилой недвижимости, строительства, импорта и экспорта, логистики, торговли, финансовых услуг и технологий.