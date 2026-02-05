Фонд поддержки будущего в прошлом году поддержал проекты на сумму более 700 тысяч евро

В 2025 году деятельность фонда была направлена на реализацию долгосрочной стратегии, обеспечивая стабильные и продуманные инвестиции в развитие латвийского общества, поддержку важных социальных проектов, а также укрепление традиций меценатства и филантропии. Фонд продолжил поддерживать культуру и искусство, науку и образование, сохранение культурно-исторического наследия, детский и молодежный спорт, здравоохранение и детскую медицину, а также помогал снижать социальное неравенство в Латвии.