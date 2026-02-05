Госдума РФ грозит Эстонии: "Ваши суда могут не дойти до портов"

Председатель комитета Госдумы по обороне, член Морской коллегии правительства России Андрей Картаполов назвал произошедшее провокацией и пиратством, пообещав жесткий ответ. «Никто не собирается им это прощать, разговор с ними будет серьезный. Мы должны реагировать с самоуважением и, главное, не опускаясь до их уровня. Разумеется, мы поднимем этот вопрос на дипломатическом уровне, однако все необходимые выводы уже сделаны», — заявил депутат, добавив, что теперь все эстонские суда в Балтийском море «рискуют не достичь» своих портов назначения.