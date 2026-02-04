Абу Мери рассказал, сколько на самом деле работников в его офисе
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери в эфире TV24 опроверг слухи о 20 сотрудниках в своем бюро, подробно объяснив, сколько человек реально работают и за что они получают зарплату.
Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери публично прокомментировал распространявшуюся в обществе информацию о том, что в его бюро якобы работают 20 сотрудников. В эфире телеканала TV24 он заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.
По словам Абу Мери, фактически в его бюро работают девять сотрудников, однако важно учитывать, что не все они заняты на полной ставке. «У меня в бюро девять сотрудников с общей нагрузкой 4,9 ставки. То есть деньги, рассчитанные примерно на пять человек, распределены между девятью», — пояснил он.
Министр отметил, что такая модель работы связана с постоянными изменениями и реформами в сфере здравоохранения. «Постоянно есть реформы, отдельные вопросы управления, коммуникации, цифровых решений. Поэтому человек может работать на полставки: в один период заниматься одним вопросом, в другой — другим», — рассказал Абу Мери. Он подчеркнул, что с ним ежедневно работают девять человек, однако не все из них получают зарплату за полную нагрузку.
Отдельно министр остановился на теме так называемых советников, из-за которых и возникли слухи о раздутом штате. «Остальные — это консультативные советники. Эти люди не получают никакого вознаграждения, не работают в бюро и не являются штатными сотрудниками», — заявил он.
По словам Абу Мери, в такие консультативные группы входят представители различных сфер — образования, спорта, пациентских организаций и других общественных направлений. «Это нужно для того, чтобы мы понимали, что происходит в обществе. Они работают бесплатно и только в консультативном формате», — добавил министр.