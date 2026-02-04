Абу Мери рассказал, сколько на самом деле работников в его офисе

Министр отметил, что такая модель работы связана с постоянными изменениями и реформами в сфере здравоохранения. «Постоянно есть реформы, отдельные вопросы управления, коммуникации, цифровых решений. Поэтому человек может работать на полставки: в один период заниматься одним вопросом, в другой — другим», — рассказал Абу Мери. Он подчеркнул, что с ним ежедневно работают девять человек, однако не все из них получают зарплату за полную нагрузку.