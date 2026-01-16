У кого из министров самый большой аппарат: у Хосама Абу Мери целых 20, а у Рихарда Козловскиса - всего 3 человека

В бюро министра здравоохранения Хосама Абу Мери работают 20 сотрудников, включая парламентского секретаря Министерства здравоохранения Лигу Аболиню. Из них 16 являются советниками министра, 10 из которых внештатные. Кроме советников, в бюро есть сотрудники, отсутствующие в офисах других министров, например помощник в бюро министра и помощник министра по вопросам международной коммуникации