Сегодня 09:41
В Риге готовят закрытие детсадов и школ: мэр назвал срок принятия решения
Из-за изменений в числе воспитанников и учеников в Риге придется закрыть несколько дошкольных учреждений и школ, признал в среду в интервью LTV в программе «Rīta panorāma» мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Какие именно учебные заведения планируется закрыть, мэр не уточнил, отметив, что до конца недели станут известны основные контуры изменений, а решение может быть принято в течение двух недель.
Клейнбергс рассказал, что в Риге есть районы, где не хватает мест в детсадах, но в других заполненность учреждений составляет лишь 50–60% от их мощности.
Политик пообещал: если учебное заведение закроют и ребенку придется его сменить, то в новом учреждении условия будут такими же или лучше, чем в закрываемом.
Ранее Otkrito.lv сообщал о планах закрытия детского сада Margrietiņa в Иманте. После этого в редакцию обратились родители воспитанников детского сада Zilbīte в Кенгарагсе с аналогичной проблемой, которые очень обеспокоены происходящим.