Отменены изменения в расписании поездов на Скулте и Сигулду, которые должны были вступить в силу 4 февраля

Все поезда ходят по скорректированному расписанию. Большинство поездов в направлении Сигулды на участке между Рижским Центральным вокзалом и Земитаны идут дольше обычного. В отдельных рейсах поезда на этом участке следуют по другому маршруту и в районе станции Яняварти, направляясь в сторону Рижского Центрального вокзала или от него, меняют направление движения. В таких случаях в пути между Рижским Центральным вокзалом и Земитаныследует закладывать примерно 30 минут.