Отменены изменения в расписании поездов на Скулте и Сигулду, которые должны были вступить в силу 4 февраля
Latvijas dzelzceļš (LDz) сообщает, что запланированные изменения в расписании движения поездов в направлениях Скулте и Сигулда, которые должны были вступить в силу с 4 февраля, не вводятся.
Техническая комиссия LDz, осмотрев участок строительных работ на станции Земитаны, констатировала, что подрядчик не завершил работы в установленный срок. Сейчас ситуацию дополнительно осложняют погодные условия — сильные морозы, поэтому с 4 февраля невозможно начать движение поездов по запланированному графику. Приоритет LDz — безопасность пассажиров и движения, поэтому принято решение продлить работы на этом участке до 12 февраля.
До 12 февраля продолжает действовать график движения поездов, введенный с 6 января: поезда в направлениях Скулте и Сигулда ходят по прежней схеме организации движения на время строительных работ. Новый график вступит в силу с 13 февраля, после завершения работ и безопасного переключения движения.
Как поезда ходят сейчас (график действует до 12 февраля)
Маршрут Рига–Валга–Рига
Все поезда ходят по скорректированному расписанию. Большинство поездов в направлении Сигулды на участке между Рижским Центральным вокзалом и Земитаны идут дольше обычного. В отдельных рейсах поезда на этом участке следуют по другому маршруту и в районе станции Яняварти, направляясь в сторону Рижского Центрального вокзала или от него, меняют направление движения. В таких случаях в пути между Рижским Центральным вокзалом и Земитаныследует закладывать примерно 30 минут.
В двух рейсах предусмотрена пересадка на станции Земитаны:
- с поезда №6110 Рига (7:56) – Скулте (9:05) на поезд №830 Земитаны (8:16) – Сигулда (9:16);
- с поезда №865 Валмиера (4:56) – Земитаны (7:00) на поезд №6105 Скулте (6:05) – Рига (7:15).
Время движения согласовано, пересадка занимает примерно 6 минут. Пассажирам нужно покупать один билет, если этот участок используется как часть поездки в направлении Сигулды или Валмиеры.
Маршрут Рига–Скулте–Рига
Поезда ходят по скорректированному расписанию. В рабочие дни отдельные поезда до/от Вецаки, Царникавы и Саулкрасты курсируют только от/до станции Земитаны, а не до Рижского Центрального вокзала.
LDz приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание.