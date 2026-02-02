Ситуация со здоровьем Кадырова грозит Путину серьезными проблемами в Чечне

«Кадыров еще жив, но клановая война за его наследие уже началась. В одном из недавних эфиров я говорил, что попытка Рамзана сделать Адама своим наследником многим в чеченской элите не понравится. Его шансы получить власть или даже просто выжить в этой ситуации крайне сомнительны. Все произошло еще быстрее, чем я ожидал. Скорее всего, аварию, в которой Адам едва не погиб, устроили те, кто хочет помешать ему унаследовать отцовский «трон», другие претенденты на власть. Война внутри элиты Кадырова становится неизбежной», — написал Эйдман.