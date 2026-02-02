Ситуация со здоровьем Кадырова грозит Путину серьезными проблемами в Чечне
Проблемы со здоровьем Рамзана Кадырова ставят под угрозу контроль Кремля над Чечней. У Москвы во время войны с Украиной может не хватить ресурсов, чтобы избежать кризиса, сообщает The Financial Times.
Газета The Financial Times сообщает, что серьезные проблемы со здоровьем у Кадырого и его сына угрожают долгосрочным планам Кремля и лично планам Путина в регионе. Рамзан Кадыров, который почти 20 лет жестко контролирует Чечню, тяжело болен. Его возможный преемник, 18-летний сын Адам, также выбыл из политики после того, как получил серьезные травмы в автокатастрофе. В результате под сомнение поставлена вся схема передачи власти, которая была основой стабильности для Москвы.
Преступная «стабильность» Кремля
Путин на протяжении многих лет позволял Кадырову управлять Чечней как своей личной вотчиной. В республике фиксировались убийства, пытки, исчезновения людей, преследование ЛГБТ, масштабная коррупция и клановое обогащение. В обмен на это Кремль получал самое главное — полную лояльность.
Кадыров отправлял чеченские подразделения воевать против Украины и жестко подавлял любые проявления сепаратизма или сопротивления. Именно эта модель позволила Москве избежать нового конфликта на Кавказе после двух разрушительных чеченских войн.
Болезнь, которую невозможно скрыть
С 2023 года регулярно появляются сообщения о тяжелом состоянии здоровья Кадырова. В декабре издание "Новая газета Европа" сообщало о его госпитализации в Москву. Украинские СМИ позже писали о почечной недостаточности, объясняя этим резкое сокращение числа его публичных появлений. Хотя официального подтверждения нет, эксперты отмечают, что его внешний вид, замедленные движения, походка и постоянное использование трости говорят сами за себя. Попытки Кадырова демонстративно утверждать, что он «здоров», лишь усиливают подозрения.
Кавказ — слабое место Путина
Политологи подчеркивают, что на фоне войны в Украине у России попросту не хватает ресурсов для еще одного кризиса. Все боеспособные силы задействованы на фронте, в то время как в Чечне остаются большие группы вооруженных людей и конкурирующие элиты.
Если Кадыров ослабеет или покинет свой пост, Кремль может столкнуться с вакуумом власти и новым витком нестабильности — сценарием, которого Москва боится больше всего.
Система Кадырова, которую годами продавали как «гарантию стабильности», оказалась привязанной к здоровью одного человека и его семьи. И если этот узел начнет распутываться, у Кремля, возможно, просто не окажется сил затянуть его обратно, отмечает публикация.
Война за наследие Кадырова уже началась
У Путина нет ресурсов, чтобы ее остановить. Российский социолог Игорь Эйдман утверждает, что серьезное происшествие с участием наследника чеченского лидера Рамзана Кадырова является плохим знаком для Кремля.
Недавняя автокатастрофа с участием младшего сына чеченского лидера Адама может быть частью борьбы за трон, считает представитель российской оппозиции и социолог Игорь Эйдман. Он высказал это мнение в своем блоге. Ранее украинская военная разведка сообщала, что у Кадырова диагностирована почечная недостаточность и его состояние ухудшается. Есть все основания полагать, что эти события связаны.
«Кадыров еще жив, но клановая война за его наследие уже началась. В одном из недавних эфиров я говорил, что попытка Рамзана сделать Адама своим наследником многим в чеченской элите не понравится. Его шансы получить власть или даже просто выжить в этой ситуации крайне сомнительны. Все произошло еще быстрее, чем я ожидал. Скорее всего, аварию, в которой Адам едва не погиб, устроили те, кто хочет помешать ему унаследовать отцовский «трон», другие претенденты на власть. Война внутри элиты Кадырова становится неизбежной», — написал Эйдман.
Он уточнил, что ситуация становится для Кремля взрывоопасной. У России, застрявшей в кровавой войне против Украины, больше нет военных ресурсов для стабилизации Чечни. «Восстание и второй фронт в Чечне могут стать катастрофой для режима Путина», — заявил Эйдман.