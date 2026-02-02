Активисты из Даугавпилса охотятся на дезинформацию и учат латышскому местных жителей
Уже более 10 лет даугавпилсская негосударственная организация New East помогает людям ориентироваться в огромном массиве информации, который сегодня доступен каждому благодаря телевидению и интернету. Как отделить фейки от фактов и понять – где правда, а где манипуляция и пропаганда? Для приграничья, где до сих пор многие, несмотря на запреты, смотрят российское и белорусское ТВ, эти вопросы особенно актуальны. А еще актуально знание и использование латышского языка. New East помогает решить и эту проблему.
Легко оказаться обманутым
– Изначально нашей главной аудиторией была молодежь – студенты, школьники, – рассказывает руководитель New East Йорен Добкевич. – Но в 2024 году совместно с Балтийским центром развития медиа и при поддержке Google, мы разработали программу по развитию медиаграмотности и критического мышления для людей старше 50 лет. Для нас это был очень интересный вызов. И эту программу мы продолжаем до сих пор.
По словам Йорена, в нынешних геополитических условиях, когда уже почти четыре года идет война в Украине, противоречивой информации, а также откровенной дезинформации и пропаганды стало еще больше. А значит, очень важно, чтобы люди умели критически анализировать и осмыслять то, что происходит в их городе, в стране и в мире.
– В прошлом году у нас была программа «Лаборатория навыков» для сеньоров в разных городах Латгалии, – продолжает Йорен Добкевич. – На недавнем форуме сеньоров была очень интересная лекция‑воркшоп от бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле о фейках в медицине и в сфере лекарств. Эта тема оказалась весьма актуальной и живой. То есть, медиаграмотность – это не только про ботов и троллей, а про реальную жизнь.
Самый простой пример – мошенничество. У нас есть отдельная программа для сеньоров о мошенниках и deepfake‑технологиях: о том, как быстро и дешево можно подделать личность, видео или голос. Мы разбираем реальные кейсы показываем, как это происходит и насколько легко в это поверить, даже если человек знает языки и в целом понимает, что такое искусственный интеллект, фейки, боты, тролли. Оказаться обманутым все равно очень легко. И с такими ситуациями сами сеньоры все чаще сталкиваются.
«Учимся на реальных примерах»
Занятия по медиаграмотности, как поясняет руководитель New East, проходят на латышском, русском и латгальском языках. Была даже группа людей с нарушениями слуха и неслышащих -- все происходило на языке жестов с сурдопереводом: и на латышский, и на русский языки. Интерес со стороны желающих обучиться критическому мышлению и навыкам в работе с информацией довольно большой. Те, кто прошел обучение, говорят, что стали себя чувствовать увереннее.
– Информация, которую мы получаем из интернета, кажется нам правдивой, но, на самом деле, там очень много фейков, – говорит даугавпилчанка Ванда, прошедшая курс медиаграмотности в одной из первых групп для сеньоров. – Но нас научили, чтобы мы владели ситуацией и могли разбираться. Лично мое восприятие информации во многом поменялось – я теперь более остро чувствую и могу быстрее разобраться, где правда, а где неправда.
– Мы не преподаем медиаграмотность в академическом смысле – не ограничиваемся тем, чтобы «прочитать определение ботов, троллей и фейков», – поясняет Йорен Добкевич. – Теории немного, больше – реальных примеров. И очень часто эти примеры звучат не только от тренеров, но и от самих участников: как их пытались обмануть, как подделывали голос их близких, как кто‑то писал в соцсетях с фальшивых аккаунтов. На этих историях мы вместе собираем целостную картину.
У нас все построено вокруг игры, это живой формат, веселый, с отдыхом, с общением, с крупным шрифтом и на понятном языке.
Охота на дезинформацию
А что на счет молодежи, с которой начиналась работа New East в сфере медиаграмотности? Все продолжается. Причем, тоже в игровом формате – в виде компьютерной игры в стиле «Майнкрафт», которая называется «Охота на дезинформацию». Она рассчитана на школьников 8-11-х классов, ее создала литовская общественная организация «Инициатива гражданской устойчивости» совместно с компанией Google. В Латвии ее распространением занимается New East.
– Школьники, молодежь – пусть они и хорошо разбираются в дигитальных платформах и довольно подкованы в этом, все-таки до сих пор считаются группой риска, – говорит координатор проектов New East Алина Хачетлова. – Так как не всегда умеют отличать ложную информацию от правдивой. Не всегда, возможно, обращают внимание, кто автор фотографии, автор статьи и т.д. А эта игра может помочь научится анализировать информацию и не верить всему что пишут и о чем говорят в интернете. Это полезно и школьникам, и их учителям.
По ходу игры, ее участники учатся вполне практичным вещам, например, как отличить бота от реального собеседника, как проверить тексты, фотографии и картинки. Игровое задание предполагает, что участник должен доказать свою правоту с помощью аргументов и фактов в виртуальной дискуссии.
– Мы провели 60 игр для более чем 800 школьников во всех регионах Латвии, – продолжает Алина. – В этом участвовали и мы как тренеры, и наши амбассадоры – замечательные учителя, которые также проводили игры. Охватили около 35% всех школ страны. Плюс – провели еще четыре открытых мероприятия, на которых либо обучали педагогов, либо подробно рассказывали о программе. В итоге более 100 учителей прошли обучение по работе с этой игрой.
По словам Алины Хачетловой, проект оказался очень успешным – ученики активно вовлекаются в игру «Охота на дезинформацию». В целом, отзывы положительные: это довольно эффективный способ повышать медиаграмотность или хотя бы привлекать к ней внимание молодежи.
Будем говорить по-латышски
Еще один актуальный проект организации New East – это создание в Даугавпилсе разговорного клуба латышского языка. Вот, что рассказывает координатор этого проекта Виктор Андрушкевич:
– Мы давно хотели сделать что‑то подобное. Идея созревала примерно год и мы решили создать такой клуб. Нам казалось, и это подтвердилось на практике, что существует большой спрос: у людей в Даугавпилсе, где большинство населения говорит по-русски, по сути, нет места, где можно практиковать латышский язык. Это серьезная и актуальная проблема в городе. Язык нужно не только учить, но и регулярно слышать и использовать, чтобы быстрее продвигаться.
Как поясняет Виктор, встречи в разговорном клубе латышского языка проходят раз в неделю – по средам. На постоянной основе приходят около 20-ти человек. Каждое занятие имеет свою тему, которую участники раскрывают, используя разные форматы – это могут быть дискуссии, работа в парах, индивидуальные высказывания. Участники, к примеру, отмечают на карте Латвии особенные для них места, а затем рассказывают, почему эти места важны. Или делятся впечатлениями о своих любимых праздниках. Даже разучивают и поют песни на латышском языке. Занятия клуба проводят носители языка.
– По моим ощущениям, участники стали меньше бояться своих ошибок, – отмечает Виктор. – У многих изначально был сильный психологический барьер, некоторые открыто говорили: «Я не буду говорить, только послушаю». Со временем они тоже начали пробовать высказываться. Это непросто, ведь занятие длится всего полтора часа. А чтобы выучить латышский язык, нужно больше практики. Поэтому я всегда говорю: важно слушать радио, окружать себя латышской средой, видеть информацию вокруг на латышском языке.
В клуб приходят люди разного возраста и уровня владения латышским – школьники, студенты, учителя. Люди с разным географическим и гражданским бэкграундом: неграждане Латвии, граждане России, Беларуси, Украины. Но всех их объединяет одно – желание выучить латышский язык и свободно на нем разговаривать.
На занятии разговорного клуба корреспондент Kas Jauns Avīze встретил главного редактора независимого даугавпилсского портала Chayka.lv Инну Плавоку. Вот, что она рассказала:
– Я хожу в клуб с самого начала и главное, что я действительно начала говорить. Не могу сказать, что делаю это идеально, но здесь настолько дружелюбная и безопасная атмосфера, что я перестала стесняться неправильных окончаний и ошибок. Это очень важно. У меня был опыт онлайн‑занятий в разговорном клубе, но, к сожалению, с той точки, на которой находилась, я так и не сдвинулась. Видимо, онлайн‑формат мне не подходит. А здесь обстановка другая: очень теплая атмосфера, замечательные люди, у нас уже сложилась настоящая «тусовка».
Примерно в таком же ключе отзывается о занятиях в разговорном латышском клубе и даугавпилчанин Валерий. На вопрос о том, почему решил сюда приходить, он ответил так:
– Честно говоря, немного обидно: я гражданин Латвии, всю жизнь живу здесь, мне уже почти шестьдесят, а латышским владею недостаточно хорошо. Какой‑то минимальный уровень есть, для рабочих моментов хватает, но хотелось бы говорить свободнее.
Сейчас это вопрос внутреннего ощущения: во второй половине жизни чувствуешь себя не в своей тарелке, когда живешь в Латвии и при этом не владеешь языком так, как хотелось бы. А здесь прекрасная компания, замечательная атмосфера. В этом плане клуб просто бесценен. Мы с женой приходим вместе, я стал говорить грамотнее, но главное – исчез языковой барьер. Теперь, когда мне звонят, я сразу отвечаю по‑латышски.