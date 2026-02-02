Активисты из Даугавпилса охотятся на дезинформацию и учат латышскому местных жителей

Занятия по медиаграмотности, как поясняет руководитель New East, проходят на латышском, русском и латгальском языках. Была даже группа людей с нарушениями слуха и неслышащих -- все происходило на языке жестов с сурдопереводом: и на латышский, и на русский языки. Интерес со стороны желающих обучиться критическому мышлению и навыкам в работе с информацией довольно большой. Те, кто прошел обучение, говорят, что стали себя чувствовать увереннее.



– Информация, которую мы получаем из интернета, кажется нам правдивой, но, на самом деле, там очень много фейков, – говорит даугавпилчанка Ванда, прошедшая курс медиаграмотности в одной из первых групп для сеньоров. – Но нас научили, чтобы мы владели ситуацией и могли разбираться. Лично мое восприятие информации во многом поменялось – я теперь более остро чувствую и могу быстрее разобраться, где правда, а где неправда.