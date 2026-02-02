Путин продолжает дело сталинских палачей в Украине. Академик Юрий Пивоваров - о холодоморе

Конечно, и с этим была связана тотальная беспощадность украинской коллективизации. В Поволжье, на Дону, в Ставрополье, Центральном черноземном районе, Казахстане большевистская жестокость тоже зашкаливала. И там сводились счеты, и там господствовало людоедство (в прямом и переносном смыслах). Но украинцы претендовали на собственную государственность и собственную культуру. И потому стали особым объектом ненависти великодержавного русского шовинизма (в его новом издании). Который, заметим, делался интернациональными руками: грузин Сталин, великоросс Молотов, еврей Каганович… Интернационализм! Но не пролетарский — преступный. Зверье, пившее кровь многоэтнического советского народа. И разевавшее пасть на все другие страны и нации.