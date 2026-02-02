Латвия готовится к попыткам России "украсть" выборы в Сейм
На прошлой неделе в Сейме прошли так называемые внешнеполитические дебаты. В выступлениях политиков упоминалась и необходимость защитить предстоящие выборы в Сейм от вмешательства России. Недавние примеры в других странах показывают, что Россия пытается «украсть» выборы с помощью дезинформации и грязных денег. На этом фоне и в Латвии возросли риски возможного влияния России на ход выборов, сообщает программа LTV «de facto».
Одним из самых масштабных за последнее время усилий России повлиять на исход выборов считаются состоявшиеся в прошлом году выборы в Молдове. По оценкам, в кампанию незаконно были влиты сотни миллионов евро. Международные наблюдатели пришли к выводу, что внешнее вмешательство проявлялось в подкупе избирателей, кибератаках и масштабной дезинформации. Зафиксированы сети неаутентичных аккаунтов, тролль-фермы и созданные искусственным интеллектом дипфейки.
Руководитель базирующегося в Риге Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс выделяет также опыт Румынии на президентских выборах в прошлом году: «Влияние на выборы происходило через захват алгоритма одной социальной сети — конкретно TikTok — в пользу одного кандидата, через систему манипуляций добившись того, что кандидат с 2% подскочил до 20% за пару недель. Это то, за чем нам нужно особенно следить». Сартс поясняет, что популярный и в Латвии TikTok является очень мощным инструментом в избирательных кампаниях, потому что позволяет точно нацеливаться на нужную аудиторию.
«Вторая интересная вещь, которую мы видели в США, — попытки подкупить управляющих цифровым контентом с достаточно большими аудиториями, известных людей, чтобы они направляли эти дебаты в определенную тематику. И часто люди, которым платят, не подозревают, что за этим стоит одно из российских агентств», — рассказывает Сартс.
Латвийская разведслужба — Бюро по защите Сатверсме (SAB) — в опубликованном на этой неделе годовом отчете также упоминает о российском вмешательстве в выборы в Европе, использовании фейковых аккаунтов в социальных сетях для поддержки кандидатов, пользующихся благосклонностью Кремля, и для дискредитации тех, кто ориентирован на Европу. Все чаще наблюдается использование возможностей искусственного интеллекта в российских информационных операциях.
«В определенной степени образ Латвии формируется как один из тех элементов зла, которые мешают России достигать того, что они считают законными целями, — изменить существующую конституционную власть в Украине и реализовать, по их мнению, право России диктовать условия безопасности на своих границах», — заявляет директор SAB Эгил Звиедрис.
Он подтверждает, что Латвия для России достаточно интересна, поэтому, вероятнее всего, она попытается в этом году повлиять на общественное мнение, заполонив информационное пространство нужным России контентом. «Это и есть проблема или, соответственно, угроза, и мы должны учитывать, что такие виды активности могут быть использованы по мере приближения выборов в Сейм в конце этого года», — говорит Звиедрис, добавляя, что использование искусственного интеллекта имеет установленные законом ограничения.
Использование искусственного интеллекта в агитационный период должно будет указываться в оплаченных агитационных материалах, если он применялся в изображениях, аудио или видеоконтенте. Штрафы для партий могут превышать 7000 евро. Однако это определенно не остановит Россию от использования искусственного интеллекта в своих целях, заключает программа.
«Если еще полтора года назад информационные операции были таким ремеслом — более или менее умелый мастер, эксперт мог создать этот контент так, что он либо давал эффект, либо нет, — то сейчас мы от ремесла перешли к настоящему индустриальному производству», — говорит Сартс.
Все более выраженной становится тенденция в социальных сетях пытаться влиять на ощущения пользователей по поводу какого-либо события или феномена, что может повлиять на их решение на выборах. Центр стратегических коммуникаций НАТО регулярно исследует, насколько легко в социальных сетях манипулировать роботизированными аккаунтами. Самое свежее исследование, опубликованное на этой неделе, показывает, что крупнейшие платформы по-прежнему уязвимы, в том числе для распространения политически чувствительного контента. Однако есть и улучшения — в среднем около половины фальшивых аккаунтов на крупнейших платформах были удалены в течение месяца. В этом отношении лучшие показатели были у VKontakte и X, худшие — у Instagram и TikTok. «Мы обычно в рамках эксперимента покупаем предложения каких-то российских робот-сетей, которые можно купить, и затем измеряем, насколько эффективны эти услуги. По сути, эта история остается постоянной. Это все еще доступно, это все еще относительно дешево, и мы по-прежнему не видим сильного противодействия», — поясняет Сартс.
В исследовании Центра стратегических коммуникаций НАТО сделан вывод, что по расценкам на манипулирование в социальных сетях в прошлом году самой дорогой платформой стала X. За пакет, включающий 100 подписчиков, 100 отметок «нравится» и 100 комментариев, а также 1000 просмотров, на X нужно заплатить более 10 евро, тогда как на остальных крупных платформах — менее пяти евро. Исключение составляет только количество просмотров — если покупать только просмотры на X, то 156 000 просмотров можно получить всего за 10 евро.
Кабинет министров две недели назад поддержал создание широкой межведомственной рабочей группы для обеспечения безопасного проведения выборов в Сейм. В рабочей группе будут обсуждаться действия для различных сценариев. Как рассказывает руководитель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис, если, например, уровень киберугрозы внезапно в предвыборный период будет настолько высоким, что службы безопасности порекомендуют не использовать отдельные системы, будут разработаны соответствующие планы, чтобы выборы могли состояться. «На уровне избирательных участков должно быть ясно, как мы действуем даже в том случае, если нет интернета или электричества», — говорит председатель комиссии.
Что касается подсчета голосов, с которым в прошлом году были задержки, каждой муниципальной избирательной комиссии будет предоставлено право выбора — считать либо с помощью сканеров, либо вручную. Такое разрешение дано, чтобы не тратить время на согласования в случае проблем с техникой.
Все улучшения IT-систем, впрочем, еще не завершены. «Да, это может звучать дико: “Что же вы тут делали? Уже конец января”. Но ничего лучшего, чем бюрократия, не придумано. Нужно было понять, в чем проблемы, зафиксировать их, подготовить технические спецификации. Те, кто когда-либо сталкивался с закупками, знают — это вопрос не нескольких дней, а нескольких месяцев. И нужно сказать, что наконец мы дошли до действительно финальной фазы, и наконец будет договор, и наконец начнут работать».
В Государственном агентстве цифрового развития, которое проводит закупки, программе «de facto» ответили, что в настоящее время проходят проверки поставщика и персонала в службе безопасности. После их завершения будет заключен договор и объявлен поставщик.
Руководитель ЦИК сообщает, что аудиты IT-систем запланированы на апрель и май. 30 июня выбрано в качестве окончательной даты, после которой существенные изменения вноситься уже не будут.
В настоящее время ясно, что избирательные бюллетени на выборах в Сейм останутся такими же, как на прошлогодних муниципальных выборах. Для повышения активности планируется шире организовывать выездные комиссии, а досрочное голосование будет проходить в течение всей недели на любом участке.