Латвия готовится к попыткам России "украсть" выборы в Сейм

Все более выраженной становится тенденция в социальных сетях пытаться влиять на ощущения пользователей по поводу какого-либо события или феномена, что может повлиять на их решение на выборах. Центр стратегических коммуникаций НАТО регулярно исследует, насколько легко в социальных сетях манипулировать роботизированными аккаунтами. Самое свежее исследование, опубликованное на этой неделе, показывает, что крупнейшие платформы по-прежнему уязвимы, в том числе для распространения политически чувствительного контента. Однако есть и улучшения — в среднем около половины фальшивых аккаунтов на крупнейших платформах были удалены в течение месяца. В этом отношении лучшие показатели были у VKontakte и X, худшие — у Instagram и TikTok. «Мы обычно в рамках эксперимента покупаем предложения каких-то российских робот-сетей, которые можно купить, и затем измеряем, насколько эффективны эти услуги. По сути, эта история остается постоянной. Это все еще доступно, это все еще относительно дешево, и мы по-прежнему не видим сильного противодействия», — поясняет Сартс.