В тюрьмах Латвии не хватает 400 сотрудников: на службу теперь готовы принимать людей до 50 лет
В Управлении мест заключения пустует около 400 вакансий. Большинство из них — это должностные лица со специальными служебными званиями. В тюрьмах не хватает надзирателей, охранников, контактных лиц, а также психологов и медицинских работников.
Наибольший дефицит кадров ожидается в новой Лиепайской тюрьме, однако вакансии открыты также в Валмиере, Олайне, Рижской Центральной тюрьме и Ильгюциемской тюрьме. Начальник Управления мест заключения полковник Дмитрий Калин в разговоре с Latvijas Radio заверил, что нехватка персонала не снизила уровень безопасности в тюрьмах.
«Ситуация с вакансиями, конечно, умеренно напряженная. Безусловно, хотелось бы меньшего их количества, но, мне кажется, система никогда не работала совсем без вакансий, так как часть из них — это естественный процесс», — пояснил Калин.
Отвечая на вопрос о том, каких сотрудников ждет ведомство, Калин подчеркнул: «Мы ценим любого». По его словам, специфика работы в тюрьмах позволяет найти применение разным людям:
- Мужчинам и женщинам со средним образованием: для работы в охране и надзоре. Эту работу можно совмещать с учебой и строить карьеру.
- Людям с высшим образованием: при этом тематическая область образования зачастую не имеет решающего значения.
Новые возрастные границы Глава управления особо отметил важное изменение в законе, вступившее в силу с 1 января этого года. Если раньше на службу могли принять только лиц в возрасте от 18 до 40 лет, то теперь возрастной порог поднят до 50 лет.
«Мы хотим это популяризировать и показать людям, что это уникальная возможность для переквалификации. Возможно, кто-то уже в зрелом возрасте, старше 40 лет, и раньше норма закона была препятствием, но сейчас можно поступать на службу вплоть до 50 лет», — отметил Калин.
По его словам, инициатива по изменению закона исходила от самого управления, так как ежегодно они получали около 20 звонков от заинтересованных людей, которым уже исполнился 41 или 42 года и которые раньше получали отказ.