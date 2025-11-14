Гривская тюрьма в Даугавпилсе закрывается: заключенных переведут, сотрудников сократят

"Новая тюрьма в Лиепае создаст более благоприятные условия не только для клиентов, но и для сотрудников", - сказал Мицкевич. В Даугавгривской тюрьме два отделения - Даугавпилсское и Гривское. В них работают 500 сотрудников. С закрытием Гривского отделения количество сотрудников сократится примерно вдвое. Мицкевич и часть сотрудников Гривского отделения не потеряют работу, поскольку продолжат работать в Даугавпилсской тюрьме, которая не будет закрыта. Некоторые ищут новые должности в Государственной полиции, Государственной пограничной охране и других тюрьмах, сказал начальник тюрьмы.