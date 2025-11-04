Достойная зарплата и полезная работа: латвийские тюрьмы ищут новых надзирателей, которые не будут верить мифам

Калинс говорит, что взаимоотношения надзирателей к заключенным также мало напоминает то, как это показано в кинофильмах. «Мы стремимся к профессиональным, уважительным отношениям. Не нужно ругаться, кричать. В отношении заключенных должно быть человеческое отношение, тогда и сотруднику будет гораздо спокойнее работать. Хотя, конечно, нужно помнить о своим функциях и задачах. Если совершено нарушение, то будет соответствующий рапорт, соответствующая реакция. Но в ежедневной работе уважительное отношение — это совершенно нормально. Утром, открыв камеру, поздороваться, спросить, как дела, как самочувствие, что нового, — все это помогает не только заключенному, но и надзирателю — так легче понять, какое у заключенного настроение», — говорит Калинс.