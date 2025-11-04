Достойная зарплата и полезная работа: латвийские тюрьмы ищут новых надзирателей, которые не будут верить мифам
Работа в латвийской тюремной системе — это не только стабильная зарплата от 1800 евро, но и возможность профессионального роста, социальной миссии и участия в ресоциализации людей. Чтобы привлечь новых сотрудников и развеять мифы, в ноябре в тюрьмах пройдут Дни открытых дверей.
В местах заключения Латвии нехватка кадров: свободна примерно каждая седьмая должность — 15% всех позиций. Чтобы привлечь новых сотрудников, в ноябре в латвийских тюрьмах пройдут Дни открытых дверей. Глава Управления местами заключения Дмитрий Калинс отмечает, что, хотя в последнее время количество вакансий в этой сфере уменьшилось, а зарплаты сотрудников выросли, дефицит кадров по-прежнему ощущается, сообщает LSM+.
По его мнению, непопулярность этой работы связана еще и с тем, что она окружена устойчивыми мифами и стереотипами. «Мы хотим развеять устойчивый миф о том, что работа в местах заключения репрессивна. На самом деле, это социально полезная работа. Мы ресоциализируем людей, обучаем их, возвращаем к нормальной жизни.
Еще один миф связан с повышенной опасностью работы в местах заключении. «Неправда, что все заключенные — это опасные убийцы, которые только и ждут, чтобы напасть на надзирателя. Этот миф сформирован кинематографом», — считает специалист.
Около 40 процентов сотрудников в местах заключения — женщины. «Мы не разделяем эту работу по половому признаку. Женщины работают и в женских, и в мужских тюрьмах. Единственное половое ограничение касается обыска — его должен осуществлять человек того же пола».
Церемония передачи новой Лиепайской тюрьмы (22.09.25)
В понедельник, 22 сентября) в Лиепае состоялась торжественная церемония передачи строителями нового Лиепайского тюремного комплекса заказчику — Министерству юстиции.
Калинс говорит, что взаимоотношения надзирателей к заключенным также мало напоминает то, как это показано в кинофильмах. «Мы стремимся к профессиональным, уважительным отношениям. Не нужно ругаться, кричать. В отношении заключенных должно быть человеческое отношение, тогда и сотруднику будет гораздо спокойнее работать. Хотя, конечно, нужно помнить о своим функциях и задачах. Если совершено нарушение, то будет соответствующий рапорт, соответствующая реакция. Но в ежедневной работе уважительное отношение — это совершенно нормально. Утром, открыв камеру, поздороваться, спросить, как дела, как самочувствие, что нового, — все это помогает не только заключенному, но и надзирателю — так легче понять, какое у заключенного настроение», — говорит Калинс.
Зарплаты у сотрудников мест заключения не самые низкие: охранник-надзиратель получает 1800 евро до вычета налогов, старший охранник-надзиратель — более 2 тысяч, младший инспектор — 2150-2200.
По словам Калинса, открытие новой Лиепайской тюрьмы станет огромным шагом в общем развитии всей системы мест заключения Латвии. «1200 мест — это треть всех заключенных Латвии. Теперь у нас будет возможность закрыть старые, не соответствующие новым европейским стандартам, тюрьмы. У заключенных будут наилучшие условия жизни: двухместные камеры с душем и туалетом, устройство для видеоконференции, таксофон для звонков родным, помещения для занятий, правильная логистика — все сделано для того, чтобы ресоциализация проходила максимально эффективно».