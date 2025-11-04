"Лучше останусь здесь": в Елгавской тюрьме уже 25 лет находится человек, который не хочет выходить на свободу
В Елгавской тюрьме уже 25 лет отбывает наказание человек, который мог бы выйти на свободу, но не хочет. Он предпочёл пожизненное заключение надзорной "свободе" и считает, что сделал свой выбор.
Журналист программы «Keiss» посетил Елгавскую тюрьму и поговорил с человеком, который предпочёл свободу жизни за решёткой. В камере он живёт один уже одиннадцать лет. Всего под стражей — двадцать пять лет и девять месяцев. Ему сорок восемь лет. Он осуждён на пожизненное заключение за двойное убийство, сообщает портал LSM+.
«Хожу в школу, учусь в техникуме, осваиваю профессию отделочника. Время идёт быстрее. Проблем нет. С администрацией у нас хорошее общение», — говорит он.
Согласно латвийскому законодательству, человек, приговорённый к пожизненному заключению, может подать прошение об условно-досрочном освобождении после двадцати пяти лет в тюрьме. Но он этого не делает: «Не хочу. Надзор на всю жизнь — это не жизнь. Лучше останусь здесь».
Надзор подразумевает постоянный контроль: отчёты, встречи с инспектором, ограничения передвижения. Формально это свобода, но без ощущения свободы. «Через пару месяцев я всё равно вернусь обратно», — говорит он.
В Управлении мест заключения подтверждают: официально у пожизненно заключённых есть право на освобождение, но никто до сих пор им не воспользовался. «Закон это разрешает, но практика показывает, что механизм не работает», — отмечает начальник Управления Дмитрий Калин.
Выйти на свободу, чтобы всю жизнь оставаться под надзором? Или провести остаток жизни в четырёх стенах, где всё уже известно заранее? Для этого заключённого вопрос не стоит. Он не считает себя жертвой и не ищет оправданий. «Каждый выбирает свой путь. Я выбрал свой».
Когда журналист спросил, хотел бы он что-то сказать тем, кто идёт по преступному пути, он ответил коротко: «Нет. Пусть каждый отвечает за себя».