"Лучше останусь здесь": в Елгавской тюрьме уже 25 лет находится человек, который не хочет выходить на свободу

Журналист программы «Keiss» посетил Елгавскую тюрьму и поговорил с человеком, который предпочёл свободу жизни за решёткой. В камере он живёт один уже одиннадцать лет. Всего под стражей — двадцать пять лет и девять месяцев. Ему сорок восемь лет. Он осуждён на пожизненное заключение за двойное убийство, сообщает портал LSM+.