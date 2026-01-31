Жителям Лиепаи обещают новые и более удобные автобусы с бесплатным Wi-Fi
Агентство Liepājas sabiedriskais transports заключило договор на оказание услуг общественного транспорта автобусами в маршрутной сети Лиепаи, предусматривающий замену автобусов на новые и современные.
В открытом конкурсе на предоставление услуг общественного транспорта было получено одно предложение — от объединения лиц, которое образуют AS Liepājas autobusu parks и SIA Rumba tours. Претендент предлагает обеспечивать услугу по цене 2,34 евро без НДС за один километр на автобусах большой вместимости и 1,8 евро без НДС за один километр на автобусах малой вместимости. Закупочная комиссия приняла решение, что договор можно заключать, основываясь на заключении Бюро по надзору за закупками (IUB).
Закупочная комиссия самоуправления Лиепаи рассмотрела предложение и, учитывая решение IUB, подтверждающее соответствие закупочной процедуры требованиям нормативных актов, приняла решение заключить договор с победителем закупки.
«Это существенный шаг в развитии общественного транспорта Лиепаи и прямая выгода для лиепайчан. Жители города и гости смогут пользоваться современными, новыми и экологичными автобусами, что обеспечит более удобное, безопасное и доступное передвижение в повседневной жизни», — отмечает заместитель исполнительного директора самоуправления Мартиньш Тиденс.
Цель закупки — обеспечить в городской маршрутной сети качественную, современную и доступную автобусную услугу общественного транспорта в долгосрочной перспективе. С поставщиком услуг заключен договор на следующие десять лет, предусматривающий поэтапное обновление автобусного парка.
«По результатам новой закупки обеспечены существенно улучшенные и четкие условия договора, меры контроля за их выполнением, социальные гарантии для работников, а также установлен адекватный и прогнозируемый уровень оплаты труда в рамках нормального рабочего времени», — поясняет Тиденс.
По его словам, это будет способствовать мотивации сотрудников, повышению качества услуги и привлечению новых водителей, одновременно не допуская рисков, характерных для пассажирских перевозок в регионах Латвии и ранее наблюдавшихся также в Лиепае.
На стартовом этапе автобусы не могут быть старше 12 лет, а в течение 16 месяцев после заключения договора все автобусы должны быть новыми. Кроме того, как минимум 50% автобусов будут безэмиссионными транспортными средствами — электробусами, в соответствии с требованиями Закона о публичных закупках.
Особое внимание уделено доступности и комфорту пассажиров. Автобусы будут с низким полом и входом без ступеней, адаптированы для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детских колясок и людей на инвалидных колясках. В каждом автобусе предусмотрены специально оборудованные места для инвалидных и детских колясок, а также обеспечена доступность среды для людей с нарушениями зрения и слуха. Также автобусы будут оснащены камерами видеонаблюдения, информационными мониторами высокого разрешения, бесплатным Wi-Fi и возможностью зарядки мобильных устройств, обеспечивая современную, безопасную и комфортную поездку для каждого пассажира.
Сейчас услуги общественного транспорта в маршрутной сети Лиепаи обеспечивают 43 автобуса большой вместимости Solaris и 14 автобусов малой вместимости Mercedes-Benz.
Согласно данным Firmas.lv, оборот Liepājas autobusu parks в 2024 году составил 18 439 892 евро, а убытки достигли 1 960 640 евро. В свою очередь Rumba tours за это время имела оборот 1 201 118 евро и получила 167 992 евро прибыли.