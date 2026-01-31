Жителям Лиепаи обещают новые и более удобные автобусы с бесплатным Wi-Fi

Особое внимание уделено доступности и комфорту пассажиров. Автобусы будут с низким полом и входом без ступеней, адаптированы для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детских колясок и людей на инвалидных колясках. В каждом автобусе предусмотрены специально оборудованные места для инвалидных и детских колясок, а также обеспечена доступность среды для людей с нарушениями зрения и слуха. Также автобусы будут оснащены камерами видеонаблюдения, информационными мониторами высокого разрешения, бесплатным Wi-Fi и возможностью зарядки мобильных устройств, обеспечивая современную, безопасную и комфортную поездку для каждого пассажира.