Больше 4 млн евро на премии: министерства Латвии отчитались о том, как и за что мотивировали сотрудников

Премии по итогам оценки работы были выплачены во всех министерствах. Общая сумма составила 4 177 556 евро. Наибольшая сумма премий была выплачена в Министерстве иностранных дел (МИД) — 600 тысяч евро. В то же время именно в этом министерстве работает больше всего сотрудников — 600 человек. Далее следуют Министерства обороны, финансов и внутренних дел, где суммы выплаченных премий были сопоставимыми — от 400 до 481 тысячи евро. В остальных министерствах суммы в прошлом году колебались от менее 200 тысяч до более 300 тысяч евро, сообщает LSM+.