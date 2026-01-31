Больше 4 млн евро на премии: министерства Латвии отчитались о том, как и за что мотивировали сотрудников
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Больше 4 млн евро на премии: министерства Латвии отчитались о том, как и за что мотивировали сотрудников

Отдел новостей

LSM+

Министерства Латвии выплатили сотрудникам премии по итогам годовой оценки работы на общую сумму более 4,17 млн евро. Размеры выплат существенно различались: от крупнейших в МИД до минимальных в Минздраве.

Премии по итогам оценки работы были выплачены во всех министерствах. Общая сумма составила 4 177 556 евро. Наибольшая сумма премий была выплачена в Министерстве иностранных дел (МИД) — 600 тысяч евро. В то же время именно в этом министерстве работает больше всего сотрудников — 600 человек. Далее следуют Министерства обороны, финансов и внутренних дел, где суммы выплаченных премий были сопоставимыми — от 400 до 481 тысячи евро. В остальных министерствах суммы в прошлом году колебались от менее 200 тысяч до более 300 тысяч евро, сообщает LSM+.

Наименьшая сумма премий была выплачена в Министерстве здравоохранения — 119 тысяч евро. Это также одно из министерств с наименьшим числом сотрудников — там работают 135 человек. Еще меньше подчиненных — в Министерствах благосостояния, климата и энергетики, а также культуры, что также отражается на объеме выплаченных премий.

Если рассматривать премии в расчете на одного сотрудника, самая высокая была выплачена в Министерстве умного управления и регионального развития — 4725 евро. Самая низкая премия — 288 евро — была зафиксирована в Министерстве образования и науки.

Как происходит оценка работы и кому полагается премия? Почти как в школе: работа оценивается на «отлично», «очень хорошо» или «хорошо». Непосредственный руководитель оценивает выполненную работу сотрудника и, исходя из результата, принимает решение о размере премии. Максимальный размер премии составляет 75% от месячной зарплаты, если работа оценена на «отлично».

«Ставятся конкретные цели и задачи. У руководителей их больше, у руководителей среднего звена или экспертов — меньше, но с четко определенными задачами и ожидаемыми результатами. Затем в следующем году проводится оценка. Заполняется специальный инструмент, система, в которой оценивают, достигнуты ли эти цели. Если максимум, то возможны 75%. Если что-то переносится, задача не выполнена или продолжается, то это либо 65%, либо 55%», — пояснил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

Лишь в одном министерстве премии получили все сотрудники — в Минздраве. В остальных министерствах премии получили от 70 до 90% работников. Наименьшая доля сотрудников, получивших премии, была в Министерстве обороны — 59%.

Со следующего года система мотивации сотрудников в госуправлении изменится: в рамках экономии бюджетных средств от нынешней системы планируется отказаться. Обещают, что новая система будет ориентирована на результаты, однако чем именно она будет отличаться от нынешней, пока не известно.

Темы

