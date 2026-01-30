"Это было трудное, но необходимое решение": Amber Latvijas balzams начинает процесс правовой защиты
Предприятие по производству напитков АО Amber Latvijas balzams подало в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты, говорится в сообщении компании, поступившем в пятницу на биржу Nasdaq Riga. Процесс правовой защиты нужен предприятию для реструктуризации своих финансовых обязательств.
В компании отметили, что во время процесса Amber Latvijas balzams будет продолжать нормальную деятельность.
Заявление Amber Latvijas balzams о правовой защите касается только деятельности латвийской компании и ее складов. Торговые и дистрибьюторские компании группы в других странах не будут затронуты и продолжат работать в обычном режиме, говорится в заявлении.
Решение обратиться за правовой защитой последовало за отчуждением активов Amber Beverage Group в России и масштабной кибератакой, говорится в сообщении компании. На решение также повлияли проблемы на мировых рынках спиртных напитков.
Как утверждает предприятие, сочетание этих факторов привело к значительным проблемам с движением денежных средств и задержке платежей по акцизному налогу. После длительных переговоров со Службой государственных доходов банковские счета предприятия были заморожены. Процесс правовой защиты обеспечивает структурированную основу для урегулирования всех обязательств, включая налоговые долги, через план реструктуризации, одобренный кредиторами и судом.
Обязательства, возникшие с 30 января 2026 года и далее, будут погашаться в ходе обычной деятельности. Во время процесса сотрудники будут получать зарплату в обычном режиме.
Руководство компании планирует утвердить план к середине 2026 года, чтобы выйти из процесса правовой защиты во второй половине 2027 года.
"Это было трудное, но необходимое решение, чтобы защитить нашу компанию, бренды и рабочие места в Latvijas Balzams. Процесс правовой защиты дает нам юридическую защиту, необходимую для соглашения с кредиторами и выхода на устойчивый путь развития", - сказал генеральный директор Amber Beverage Group Нормунд Станевич.
В июле 2024 года ликероводочный завод Amber Beverage Group в России был национализирован, а в следующем месяце компания подверглась скоординированной кибератаке, которая привела к временной приостановке деятельности.
В 2024 году оборот Amber Latvijas balzams составил 78,205 млн евро, что на 20,1% меньше, чем в предыдущем году, в то время как прибыль компании выросла в 9,7 раза и составила 4,088 млн евро.
Amber Latvijas balzams является частью Amber Beverage Group, международной группы по производству и дистрибуции алкогольных напитков.
Amber Beverage Group принадлежит миллиардеру Юрию Шефлеру. Компания была зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 10 495 660 евро. Акции Amber Latvijas balzams котируются во втором списке Nasdaq Riga.