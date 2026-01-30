Россия намерена увеличить число военных дронов до 160 000. Как Латвия будет укреплять свои возможности?

Приоритетная роль здесь отводится сотрудничеству с местными производителями, однако часть новых технологий закупается и за рубежом, в том числе в Украине, которая имеет большой опыт в этой сфере. Возможно, в ближайшее время Министерству обороны придется разрабатывать поправки к закону, которые позволят НВС закупать не только воздушные, но и наземные и подводные дроны, пишет Diena. Латвии крайне важно развивать возможности военных дронов, заявил на заседании подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне депутат Игорь Раев.