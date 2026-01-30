Россия намерена увеличить число военных дронов до 160 000. Как Латвия будет укреплять свои возможности?
Потенциал беспилотных летательных аппаратов и их развитие занимают важное место в укреплении возможностей Национальных вооруженных сил (НВС).
Приоритетная роль здесь отводится сотрудничеству с местными производителями, однако часть новых технологий закупается и за рубежом, в том числе в Украине, которая имеет большой опыт в этой сфере. Возможно, в ближайшее время Министерству обороны придется разрабатывать поправки к закону, которые позволят НВС закупать не только воздушные, но и наземные и подводные дроны, пишет Diena. Латвии крайне важно развивать возможности военных дронов, заявил на заседании подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне депутат Игорь Раев.
Россия объявила, что в этом году намерена удвоить численность дронов - с 86 000 до 160 000 единиц. Для Минобороны развитие и производство беспилотных аппаратов является приоритетом, и инвестиции в эту сферу постоянно растут, сообщил на заседании начальник отдела дистанционно управляемых платформ Объединенного штаба НВС подполковник Интарс Берзиньш, добавив, что разработана концепция, как эти технологии внедряются, классифицируются, используются и как проходит обучение. Дроны рассматриваются как эффективное средство поддержки НВС, интегрируемое во все боевые действия: разведку, командование, управление и маневры.
В концепции также обозначены направления, какими должны быть технологические возможности на уровнях бригады, батальона и роты, где и как создаются новые подразделения для выполнения тактических задач. В настоящее время идет работа по совершенствованию этого документа.