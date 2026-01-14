В Латвии разработали устройство для радиоэлектронной борьбы против дронов

Беспилотные летательные аппараты часто используют как радиосвязь для общения с оператором, так и глобальные навигационные спутниковые системы для ориентации в пространстве и точного перемещения. При подавлении этих сигналов дрон теряет управление, больше не способен определить свое местоположение и выполнить задание.