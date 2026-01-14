В Латвии разработали устройство для радиоэлектронной борьбы против дронов
Министерство обороны сообщает о том, что глава ведомства Андрис Спрудс посетил компанию SAF Tehnika, где был продемонстрирован разработанный компанией прототип устройства радиоэлектронной борьбы — установка подавления радиосигналов, способная нарушать или блокировать радиосвязь, используемую дронами, путем излучения мощного сигнала на определенных частотах.
На БПЛА нашли управу
Беспилотные летательные аппараты часто используют как радиосвязь для общения с оператором, так и глобальные навигационные спутниковые системы для ориентации в пространстве и точного перемещения. При подавлении этих сигналов дрон теряет управление, больше не способен определить свое местоположение и выполнить задание.
Разработка прототипа устройства подавления радиосигналов и его демонстрация были организованы в рамках договора о научных исследованиях и разработках «О создании решений по противодействию беспилотным летательным аппаратам», заключенного между Министерством обороны и компанией SAF Tehnika.
Получили задание
Как сообщалось, в марте 2025 года Министерство обороны объявило о заключении трех договоров на научные исследования и разработки в сфере развития средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. Договоры на разработку противодронных решений были заключены с компаниями Origin Robotics, SAF Tehnika и Frankenburg Technologies. Несколько месяцев спустя аналогичный договор был также подписан с компанией WeMPS.
В этих договорах на научные исследования и разработки автоматически предусмотрена возможность оперативного привлечения дополнительных партнеров — компаний, научно-исследовательских учреждений, стран — членов НАТО или ЕС, соответствующих международных организаций, а также доступных им источников софинансирования или иных ресурсов.
При реализации проектов соблюдается принцип софинансирования: разработку совместно финансируют Министерство обороны и вовлеченные компании. Средняя пропорция инвестиций в таких проектах планируется в пределах соотношения 65/35, где около 65% вкладывает оборонная отрасль, а 35% — первоначальные индустриальные партнеры.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Польша создаст свою систему защиты от дронов стоимостью в два миллиарда евро.