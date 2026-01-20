Правительство разрешило вооруженным силам применять спецсредства против дронов
Кабинет министров во вторник одобрил предложение разрешить Национальным вооруженным силам (НВС) и Земессардзе использовать специальные средства для перехвата, посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
Как пояснил министр обороны Андрис Спрудс, в настоящее время дроны широко доступны и могут использоваться для незаконного наблюдения, получения информации или создания угрозы военным объектам и критической инфраструктуре, поэтому в дальнейшем НВС и Земессардзе смогут применять спецсредства, которые предназначены для идентификации, ограничения и нейтрализации беспилотных аппаратов с целью предотвращения рисков для безопасности.
Решение о применении конкретных спецсредств для нейтрализации дронов будет принимать командующий НВС или уполномоченное им должностное лицо.
Эти поправки дополнят действующие нормы о том, какие спецсредства при выполнении служебных обязанностей могут использовать военнослужащие и земессарги. Ранее нормативная база в основном предусматривала меры противодействия более традиционным угрозам, однако с быстрым развитием технологий потенциальные риски для безопасности изменились.