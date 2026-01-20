Правительство разрешило вооруженным силам применять спецсредства против дронов

Как пояснил министр обороны Андрис Спрудс, в настоящее время дроны широко доступны и могут использоваться для незаконного наблюдения, получения информации или создания угрозы военным объектам и критической инфраструктуре, поэтому в дальнейшем НВС и Земессардзе смогут применять спецсредства, которые предназначены для идентификации, ограничения и нейтрализации беспилотных аппаратов с целью предотвращения рисков для безопасности.