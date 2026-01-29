Почему над Латвией регулярно летают военные самолеты союзников: что нужно знать жителям
В воздушном пространстве Латвии действуют несколько зон военной авиации. Их используют для полетов союзных сил и Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) — в основном для обучения, тренировок и выполнения других задач, связанных с военной авиацией.
Военные полеты проводятся в специально выделенных авиационных зонах. При необходимости их использование согласуется через Latvijas Gaisa Satiksme. Это позволяет организовать полеты так, чтобы они проходили по правилам и в установленном порядке.
В пределах военных авиационных зон могут проходить разные виды задач, в том числе:
- полеты военных самолетов и беспилотных летательных аппаратов;
- дозаправка в воздухе;
- десантирование грузов и личного состава.
Информация об актуальных и планируемых зонах публикуется здесь. Там же размещена документация по авиационным правилам.
О полетах на низкой высоте, которые могут создавать неудобства жителям, Воздушные силы и армия Латвии обычно сообщают на своих официальных страницах.
Регулярные полеты союзников рассматриваются как часть постоянной готовности стран НАТО: они демонстрируют присутствие и поддержание возможностей по обеспечению безопасности в воздушном пространстве Балтии.