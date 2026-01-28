Латвийца будут судить за финансирование армии РФ - дал денег на устройство подавления дронов
Служба государственной безопасности Латвии инициировала уголовное преследование гражданина страны, подозреваемого в финансировании вооруженных сил России для покупки военного оборудования.
21 января Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против жителя Латвии за предоставление средств армии государства-агрессора России на закупку военной техники.
В ходе расследования выяснилось, что этот человек откликнулся на призыв контактного лица в России предоставить финансовые средства для приобретения оборудования для подавления беспилотников на передовой в Украине.
Установлено, что подозреваемый, используя своего знакомого в Беларуси в качестве посредника, перевел средства в Россию, тем самым оказав поддержку вооруженным силам страны-агрессора.
25 ноября 2025 года СГБ возбудила в отношении этого человека уголовное дело по статье за передачу финансовых средств стороне вооруженного конфликта, происходящего за пределами территории Латвии, действия которой направлены против территориальной целостности и политической независимости другого государства. Подозреваемый был задержан 2 декабря 2025 года, уголовный процесс велся в двух местах - в Резекне и Прейли. Подозреваемый был заключен под стражу.