Латвийца будут судить за финансирование армии РФ - дал денег на устройство подавления дронов

25 ноября 2025 года СГБ возбудила в отношении этого человека уголовное дело по статье за передачу финансовых средств стороне вооруженного конфликта, происходящего за пределами территории Латвии, действия которой направлены против территориальной целостности и политической независимости другого государства. Подозреваемый был задержан 2 декабря 2025 года, уголовный процесс велся в двух местах - в Резекне и Прейли. Подозреваемый был заключен под стражу.