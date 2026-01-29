"Как выжить на 1560 евро, когда потеряно все?" Месяц после взрыва рижане ждут вердикта о доме и своей судьбе

"Война!" Такова была первая мысль Юлии Капустински (43), когда в квартире прямо над ней раздался страшный шум. Почти месяц после аварии жизнь Юлии и ее соседей по-прежнему напоминает жизнь беженцев. Юлия и ее родственники - всего шесть человек - живут в однокомнатной квартире ее тети в Латгальском предместье.