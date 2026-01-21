Скандал в Бауской больнице: врач уволена после жалоб пациентов и внутренней проверки
Жалобы, проверки и тяжелые последствия — в Бауской больнице приняли жесткое решение после серии тревожных сигналов от пациентов.
Бауской больницей были выявлены нарушения в работе врача, ранее отстраненного от обязанностей после жалоб пациентов. По итогам внутренней проверки принято решение расторгнуть трудовые отношения с сотрудником, сообщили в SIA Bauskas slimnīca.
В ходе оценки ситуации были проанализированы несколько жалоб пациентов, а также организация лечебного процесса в целом. Выявлены нарушения как в коммуникации с пациентами, так и в обеспечении медицинской помощи. На основании этих выводов руководство больницы решило прекратить трудовые отношения с врачом с сегодняшнего дня.
В медицинском учреждении сообщили, что уже начат комплекс мер по повышению качества лечения, безопасности пациентов и профессиональной коммуникации. Проведены углубленные внутренние аудиты, стандартизируются лечебные процессы и документация, осуществляется индивидуальная оценка сотрудников и повышение их профессиональной компетенции, включая развитие эмоционального интеллекта. При этом больница подчеркивает, что в соответствии с законодательством и требованиями защиты персональных данных не имеет права раскрывать подробности конкретных нарушений или отдельных эпизодов лечения.
Параллельно ситуацию в рамках своей компетенции оценивает Инспекция здравоохранения, однако в больнице отмечают, что этот процесс не ограничивает ее право самостоятельно принимать кадровые решения.
Ранее сообщалось, что Бауской больницей были получены жалобы, связанные с двумя пациентами, которые сначала проходили лечение в Бауске, а затем в тяжелом состоянии были переведены в Елгавскую больницу, где впоследствии скончались.