Скандал в Бауской больнице: врач уволена после жалоб пациентов и внутренней проверки

В ходе оценки ситуации были проанализированы несколько жалоб пациентов, а также организация лечебного процесса в целом. Выявлены нарушения как в коммуникации с пациентами, так и в обеспечении медицинской помощи. На основании этих выводов руководство больницы решило прекратить трудовые отношения с врачом с сегодняшнего дня.