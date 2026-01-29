Январский пересчет: бухгалтерам придется попотеть из-за новых налоговых льгот и минимальных зарплат

"По сравнению с поспешно внесенными поправками в законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, в предыдущие годы, на этот раз изменения были утверждены своевременно, что позволило предпринимателям избежать ненужных волнений и потрясений. Это, несомненно, шаг в правильном направлении, и следует надеяться, что законодатели будут придерживаться такого продуманного подхода, чтобы убедить деловой мир в том, что они являются надежным партнером. В настоящее время предприниматели в этом еще сомневаются - только 18,1% опрошенных считают, что процесс внедрения изменений в законодательстве улучшился за последние три года", - с результатами знакомит руководитель компании Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.