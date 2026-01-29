"Хватит ждать, что нас спасут": глава МИД назвала главную ошибку Латвии

По словам Браже, эти слова словно написаны для нашего времени. "Для времени, когда есть опасения, что мир рушится", - сказала она. На самом неделе мир не рушится, считает министр. "Что рушится, так это необоснованные ожидания, что наша демократия, безопасность, процветание будут важнее для кого-то другого, чем для нас самих, что ответственность за оборону Европы будет лежать исключительно на США, что Россия будет поставлять нам дешевую нефть и газ, а экономический рост будет происходить за счет рынка и технологий Китая. Нет, Латвия - это ответственность латвийского народа и нас как его части. И нет ничего важнее нашей безопасности", - подчеркнула Браже.