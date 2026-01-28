Страны Балтии и Польша получат более 112 млн евро на защиту электросетей

Страны Балтии и Польша получат 112,58 млн евро европейского финансирования на обеспечение безопасности и защиты электроэнергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ). В рамках подготовки к синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии и укрепления безопасности существующей инфраструктуры Латвия совместно с Литвой, Эстонией и Польшей подала заявку в Европейскую комиссию на получение софинансирования для усиления защиты критической синхронизационной инфраструктуры. Сложная геополитическая ситуация и участившиеся повреждения энергетических объектов в Балтийском море усилили решимость стран Балтии продолжать работу в этом направлении.