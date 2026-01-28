Страны Балтии и Польша получат более 112 млн евро на защиту электросетей
Страны Балтии и Польша получат более 112 млн евро от ЕС для усиления защиты энергетической инфраструктуры. Финансирование направят на повышение безопасности перед синхронизацией с европейской сетью и внедрение современных систем защиты.
Страны Балтии и Польша получат 112,58 млн евро европейского финансирования на обеспечение безопасности и защиты электроэнергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ). В рамках подготовки к синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии и укрепления безопасности существующей инфраструктуры Латвия совместно с Литвой, Эстонией и Польшей подала заявку в Европейскую комиссию на получение софинансирования для усиления защиты критической синхронизационной инфраструктуры. Сложная геополитическая ситуация и участившиеся повреждения энергетических объектов в Балтийском море усилили решимость стран Балтии продолжать работу в этом направлении.
В четверг, 15 января, в Брюсселе прошло заседание комиссии Европейского инструмента соединения инфраструктуры (CEF), на котором Еврокомиссия представила проект решения о выделении финансирования для повышения безопасности инфраструктуры стран Балтии и Польши. Заявка на проект была признана соответствующей для получения софинансирования CEF, а окончательное голосование стран-участниц состоялось во вторник, 27 января.
Для реализации проекта страны Балтии и Польша получат европейское финансирование в размере свыше 112,58 млн евро. Эти средства позволят повысить надежность энергетической инфраструктуры и сократить расходы на передачу электроэнергии.
В рамках реализации проекта операторы системы передачи стран Балтии и Польши внедрят такие меры, как системы защиты периметра и противодронная защита, системы оповещения и другие решения для физической безопасности энергетической инфраструктуры.
В рамках проекта синхронизации стран Балтии в Латвии реализованы проекты почти на 500 млн евро, из которых 85% составило финансирование ЕС. Модернизированы 330 кВ линии протяженностью более 500 км, установлены три синхронных компенсатора и крупные накопительные батареи, а также выполнены масштабные проекты в области ИТ‑инфраструктуры.
Как отметили в МКЭ, сотрудничество в сфере укрепления инфраструктуры имеет большое значение. В конце 2025 года страны Балтии договорились о создании рабочей группы для обеспечения безопасности промежуточных соединений, в частности, морских кабелей, и максимально оперативного ремонта повреждений инфраструктуры.
Важно сотрудничество соседних стран и по устранению повреждений, вызванных ураганами. Операторы стран Балтии заключили меморандум о технической помощи при штормовых повреждениях, который уже используется на практике, позволяя быстро оказывать поддержку и проводить ремонт линий без лишней бюрократии.