До "конца света" - 85 секунд: почему ученые снова сдвинули "Часы Судного дня"

По словам Белл, в октябре Трамп распорядился возобновить в США процесс подготовки к ядерным испытаниям после паузы более чем на три десятилетия. При этом за последние четверть века ни одна ядерная держава, кроме Северной Кореи (в последний раз — в 2017 году), не проводила взрывных ядерных испытаний. Белл добавила, что к масштабному возвращению таких тестов больше всего выиграл бы Китай, учитывая расширение его ядерного арсенала.