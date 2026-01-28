До "конца света" - 85 секунд: почему ученые снова сдвинули "Часы Судного дня"
Ученые Bulletin of the Atomic Scientists перевели «Часы Судного дня» на рекордную отметку — 85 секунд до полуночи. В организации предупредили: мир стремительно приближается к «точке невозврата» из-за напряженности между ядерными державами, конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, кризиса контроля над вооружениями и рисков, связанных с ИИ и дезинформацией.
Совет журнала Bulletin of the Atomic Scientists установил часы на отметке 85 секунд до полуночи — теоретической точки глобального уничтожения. Это на четыре секунды ближе, чем год назад. Некоммерческая организация из Чикаго создала этот символический «барометр риска» еще в 1947 году, на фоне холодной войны, чтобы показывать обществу, насколько близко человечество подошло к самоуничтожению.
Ученые отдельно подчеркнули опасность нерегулируемой интеграции ИИ в военные системы и возможных злоупотреблений — в том числе помощи в создании биологических угроз. Также они отметили роль ИИ в распространении дезинформации по всему миру. Среди долгосрочных факторов риска они назвали и изменение климата.
«Разумеется, “Часы Судного дня” — это о глобальных рисках. И то, что мы наблюдаем, — это глобальный провал лидерства», — заявила агентству Reuters эксперт по ядерной политике Александра Белл, президент и гендиректор Bulletin of the Atomic Scientists.
По ее словам, «сдвиг в сторону неоимпериализма и орвелловского подхода к управлению» лишь приближает стрелки к полуночи. Это уже третий раз за последние четыре года, когда ученые сдвигают часы ближе к полуночи.
Говоря о ядерных рисках, Белл подчеркнула, что в 2025 году «ничего не двигалось в правильном направлении»: дипломатические рамки находятся под давлением или рушатся, возвращается угроза взрывных ядерных испытаний, растут риски распространения ядерного оружия, а военные операции проходят «под тенью ядерного оружия». По ее оценке, риск применения ядерного оружия остается «неустойчиво и неприемлемо высоким».
Среди конкретных факторов Белл назвала продолжающуюся войну России против Украины, американские и израильские удары по Ирану, пограничные столкновения Индии и Пакистана, напряженность в Азии — включая Корейский полуостров и угрозы Китая в адрес Тайваня. Также она указала на рост напряженности в Западном полушарии после возвращения Дональда Трампа в Белый дом 12 месяцев назад.
Отдельно отмечается, что последний действующий договор о стратегических наступательных вооружениях между США и Россией — New START — истекает 5 февраля. Владимир Путин в сентябре предложил на год сохранить соблюдение лимитов договора (в частности, потолок в 1550 развернутых боеголовок для каждой стороны), однако Трамп официально не ответил. Западные аналитики, как сообщается, расходятся во мнениях, стоит ли принимать это предложение.
По словам Белл, в октябре Трамп распорядился возобновить в США процесс подготовки к ядерным испытаниям после паузы более чем на три десятилетия. При этом за последние четверть века ни одна ядерная держава, кроме Северной Кореи (в последний раз — в 2017 году), не проводила взрывных ядерных испытаний. Белл добавила, что к масштабному возвращению таких тестов больше всего выиграл бы Китай, учитывая расширение его ядерного арсенала.
Выступая на объявлении, Белл заявила, что Россия, Китай, США и другие крупные страны становятся «все более агрессивными и националистическими», а логика «победитель забирает все» подрывает международное сотрудничество, необходимое для снижения рисков ядерной войны, климатических угроз, злоупотребления биотехнологиями и опасностей, связанных с ИИ. Она также упомянула внутренние шаги Трампа, направленные против науки, академической среды, госслужбы и СМИ.
В презентации участвовала и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Мария Ресса, известная расследованиями злоупотреблений властью на Филиппинах и роли соцсетей в распространении лжи. Она предупредила, что технологии позволяют лжи распространяться быстрее фактов: «Мы живем в эпоху информационного Армагеддона… Ваш чат-бот — всего лишь вероятностная машина», — сказала Ресса на онлайн-брифинге.
Bulletin of the Atomic Scientists был основан в 1945 году учеными, среди которых были Альберт Эйнштейн и Дж. Роберт Оппенгеймер.