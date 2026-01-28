В Латвии утвердили крупный план усиления социальных услуг на 2026-2027 годы

Также планируется создать 10 мест предоставления услуг, приближенных к семейной среде, для 112 детей с очень тяжелыми функциональными нарушениями; создать новые места для предоставления услуг в сообществе для 508 клиентов и расширить возможности получения услуг для 2384 человек. В системе государственных центров социальной опеки для детей будут созданы 10 новых мест (филиалов) социальных услуг, обеспечив проживание в малых группах до 12 детей в одном месте — всего для 112 детей с тяжелыми функциональными нарушениями.