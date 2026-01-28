В Латвии утвердили крупный план усиления социальных услуг на 2026-2027 годы
План совершенствования и развития социальных услуг на 2026 и 2027 годы, принятый 27 января на заседании правительства, предусматривает существенное укрепление системы социальных услуг.
Основной акцент сделан на расширении услуг, предоставляемых в обществе, развитии паллиативной помощи, поддержке детей с функциональными нарушениями, повышении компетенций персонала и организации услуг, приближенных к семейной среде, в центрах социальной опеки. Одновременно планируется совершенствовать сотрудничество поставщиков социальных услуг со структурами здравоохранения, образования и самоуправлений, а также реализовывать меры по привлечению и мотивации персонала.
План предусматривает поддержку детей с расстройствами аутистического спектра за счет внедрения государственно финансируемой услуги психосоциальной реабилитации для детей с 2-летнего возраста и их семей. Услуга будет предоставляться как после раннего вмешательства, так и детям с инвалидностью до 18 лет.
Совершенствование системы паллиативной помощи предусматривает разработку системы доступности мультидисциплинарной паллиативной помощи на дому: будут реализованы пилотные проекты услуг «передышки», краткосрочного ухода и психосоциальной поддержки для пациентов паллиативной помощи и их близких; разработаны руководства и дорожные карты по обеспечению услуг, а также организовано обучение поставщиков социальных услуг по паллиативной помощи.
Также планируется создать 10 мест предоставления услуг, приближенных к семейной среде, для 112 детей с очень тяжелыми функциональными нарушениями; создать новые места для предоставления услуг в сообществе для 508 клиентов и расширить возможности получения услуг для 2384 человек. В системе государственных центров социальной опеки для детей будут созданы 10 новых мест (филиалов) социальных услуг, обеспечив проживание в малых группах до 12 детей в одном месте — всего для 112 детей с тяжелыми функциональными нарушениями.
Для увеличения доступности технических средств реабилитации планируется выдать 10 474 единицы таких средств, тестируя купонный метод. Будут внедрены новые виды средств с высокой функциональностью.
План включает широкий комплекс мероприятий в сфере обучения, исследований и профессионального развития: обучение специалистов по социальной работе, семейных ассистентов и лиц, осуществляющих уход; изучение практики социальной работы в самоуправлениях; региональные и тематические семинары; программы e-обучения; разработка новых методик; супервизии для специалистов по социальной работе самоуправлений и для руководящего уровня социальных служб; мероприятия по развитию лидерства. Также предусмотрены меры по развитию преподавательского состава и содержания учебных программ по социальной работе.
На реализацию плана в 2026 году доступно 32,2 млн евро, а в 2027 году — 25,7 млн евро. Из этой суммы в 2026 году 28 млн евро, а в 2027 году 22,5 млн евро составляют средства на реализацию проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами политики Европейского союза и прочей иностранной финансовой помощью.