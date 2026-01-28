Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете преисполнены энергии и всевозможных идей относительно ее применения. Такое состояние - предел мечтаний всякого активного человека, но будьте благоразумны, организм может и не выдержать нагрузок.
Телец
Чем меньше вы сегодня будете настаивать на соблюдении формальностей, тем более неожиданные вещи смогут осуществиться на ваших глазах и с вашим участием.
Близнецы
Готовы вы к этому или нет, но сегодня начнется новый виток вашей карьеры. Вам стоит быть максимально уверенным в своих силах или, по крайней мере, сделать вид, что это так.
Рак
Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши.
Лев
Сегодня с вами будут весьма любезны люди, мало вам знакомые или просто сильно от вас удаленные. Те же, что находятся близко, большой радости не принесут.
Дева
Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
Весы
Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит, это следует учитывать.
Скорпион
Дух сотрудничества обычно облегчает жизнь, ваш случай - не исключение. Вовлеките домашних во что-нибудь типа соревнования - и вам не придется более тащить на себе весь груз.
Стрелец
Сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком - его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.
Козерог
Дабы мечта не осталась мечтой навсегда, придется предпринять хотя бы минимальные движения в сторону изготовления из нее были. Начинайте сегодня.
Водолей
Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае ваше воображение может завести вас туда, откуда выбраться без посторонней помощи будет весьма проблематично.
Рыбы
Взаимоотношения с окружающими сегодня могут оказаться весьма тернистой тропой. Если можете, сведите контакты к минимуму, не можете - не обращайте ни на что внимания.