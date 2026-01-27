Многие в Латвии не знают о бесплатной помощи от государства: Минюст напомнил о своих возможностях
Не все жители Латвии знают, что в сложных жизненных ситуациях им может полагаться государственная юридическая помощь и компенсации. Чтобы изменить это, Судебная администрация вместе с Министерством юстиции начала информационную кампанию, рассказывая о возможностях получить поддержку и защитить свои права независимо от финансовых возможностей.
В программе TV3 «900 sekundes» парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална подчеркнула, что многие люди до сих пор не знают о доступной государственной поддержке. «Возможность защищать свои права не должна зависеть от достатка человека, поэтому государство обеспечивает как юридическую помощь, так и компенсации пострадавшим в определенных ситуациях», — сказала Паэглькална. По ее словам, из-за нехватки информации часть общества вообще не пользуется своими правами.
Государственная юридическая помощь предусмотрена как для малоимущих и нуждающихся, так и для людей, которые из-за непредвиденных обстоятельств оказались в трудной ситуации. Она включает консультации юриста, подготовку документов и представительство в суде.
Получить помощь можно в семейных спорах, по вопросам алиментов и опеки над детьми, в административных делах, а также в уголовных процессах.
«Мы хотим обратиться к людям, которые не знают, что им на самом деле также полагается государственная помощь», — подчеркнула Паэглькална.
Государственные компенсации потерпевшим полагаются жертвам тяжких преступлений, их близким или жертвам торговли людьми. Максимальная компенсация сейчас достигает размера пяти минимальных месячных зарплат — то есть примерно 3900 евро в случае смерти близкого человека, а в других случаях сумма определяется в зависимости от тяжести преступления. Компенсации предусмотрены, например, за тяжкие телесные повреждения, сексуальное насилие и преступления против детей.