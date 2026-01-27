Многие в Латвии не знают о бесплатной помощи от государства: Минюст напомнил о своих возможностях

В программе TV3 «900 sekundes» парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална подчеркнула, что многие люди до сих пор не знают о доступной государственной поддержке. «Возможность защищать свои права не должна зависеть от достатка человека, поэтому государство обеспечивает как юридическую помощь, так и компенсации пострадавшим в определенных ситуациях», — сказала Паэглькална. По ее словам, из-за нехватки информации часть общества вообще не пользуется своими правами.