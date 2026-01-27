Кабмин Латвии провел первое заседание по кризисному управлению в новом формате: теперь встречи будут регулярными

Как сообщили в Государственной канцелярии, следующий такой формат встречи сейчас запланирован на 3 марта. При этом премьер-министр Эвика Силиня отметила, что при необходимости заседание может состояться и раньше. По ее словам, министры правительства и представители Центра кризисного управления будут регулярно собираться в этом формате, чтобы быстрее принимать решения и лучше координировать действия на случай возможных кризисных ситуаций.