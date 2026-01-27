Кабмин Латвии провел первое заседание по кризисному управлению в новом формате: теперь встречи будут регулярными
27 января в Кабинете министров Латвии в новом формате состоялось первое заседание по кризисному управлению, которое в дальнейшем станет основным механизмом принятия стратегических решений в сфере управления кризисами и реагирования на угрозы государству.
Как сообщили в Государственной канцелярии, следующий такой формат встречи сейчас запланирован на 3 марта. При этом премьер-министр Эвика Силиня отметила, что при необходимости заседание может состояться и раньше. По ее словам, министры правительства и представители Центра кризисного управления будут регулярно собираться в этом формате, чтобы быстрее принимать решения и лучше координировать действия на случай возможных кризисных ситуаций.
На первом заседании были рассмотрены:
- подготовленный Министерством внутренних дел концептуальный доклад «О совершенствовании управления государственными материальными резервами»;
- информационный доклад Министерства обороны «О развитии беспилотных и противодроновых систем в сфере обороны».
По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнула, что правительство договорилось о централизованной координации государственных материальных резервов — с единым учетом и более прозрачным управлением, при сохранении ответственности отраслевых министерств за закупку и хранение.
Также было решено, что за администрирование государственных материальных резервов будет отвечать SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor.
По словам Силини, цель состоит в том, чтобы создать прозрачную систему, показывающую в режиме реального времени, где находятся необходимые резервы и куда они направляются. Система будет работать по аналогии с приложениями, отслеживающими доставку заказа, пояснила премьер.
"Люди должны иметь возможность видеть, где находится тот или иной резерв и как он перемещается. Но закупки, хранение и планирование ресурсов останутся в ведении отраслевых министерств", - сказала Силиня.
Кроме того, правительство приняло решение двигаться к созданию Национального центра компетенций по дронам, который должен укрепить оборонные возможности Латвии и оказывать поддержку гражданским структурам, в том числе в вопросах критической инфраструктуры.
Следующее заседание, запланированное на 3 марта, предполагается посвятить, в частности, статусу создания убежищ.