Премьер-министр Индии удивил не на шутку: написал пост в соцсети на латышском языке
Индийский премьер оказался полиглотом.
Премьер-министр Индии удивил не на шутку: написал пост в соцсети на латышском языке

Европейский союз (ЕС) и Индия заключили соглашение о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить... на латышском языке.

Нарендра Моди опубликовал сообщение в социальной сети X на латышском языке. В нем говорится: «Сегодня достигнутая договоренность о соглашении о свободной торговле между Индией и ЕС знаменует собой важный поворотный момент в наших отношениях. Хочу выразить благодарность всем европейским лидерам за их конструктивный подход и решимость, которые сделали это соглашение возможным. Данный договор углубит наши экономические связи, создаст новые возможности для наших людей и укрепит партнерство между Индией и Европой, обеспечив благополучное будущее».

Публикация вызвала интерес и удивление, учитывая, что латышский язык не относится к числу официальных языков Индии, однако премьер-министр использовал его для информирования о значимом международном событии. При этом следует отметить, что Моди сообщил о достигнутом соглашении не только на латышском, но и на других языках стран Европейского союза, в том числе на эстонском, нидерландском, французском и ряде других.

Согласно договоренности, Индия будет поэтапно снижать тарифы на импортируемые из ЕС автомобили с 110 процентов до 10 процентов, а пошлины на автомобильные комплектующие будут полностью отменены в течение пяти-десяти лет, сообщает Европейская комиссия. Почти полностью будут отменены также тарифы на оборудование, химическую продукцию и фармацевтические товары.

В свою очередь, тарифы на отдельные сельскохозяйственные продукты из ЕС будут существенно снижены. Пошлины на вино постепенно уменьшатся со 150 процентов до 20 процентов, а 40-процентный тариф на импорт оливкового масла будет отменен. Также будет отменен 50-процентный тариф на переработанные продукты питания, включая макаронные изделия и шоколад.

При этом подчеркивается, что такие сельскохозяйственные товары, как говядина, куриное мясо, рис и сахар, в соглашение не включены, а все импортируемые из Индии товары по-прежнему должны будут соответствовать установленным в ЕС стандартам.

