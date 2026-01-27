Премьер-министр Индии удивил не на шутку: написал пост в соцсети на латышском языке

Публикация вызвала интерес и удивление, учитывая, что латышский язык не относится к числу официальных языков Индии, однако премьер-министр использовал его для информирования о значимом международном событии. При этом следует отметить, что Моди сообщил о достигнутом соглашении не только на латышском, но и на других языках стран Европейского союза, в том числе на эстонском, нидерландском, французском и ряде других.