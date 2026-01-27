Премьер-министр Индии удивил не на шутку: написал пост в соцсети на латышском языке
Европейский союз (ЕС) и Индия заключили соглашение о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить... на латышском языке.
Нарендра Моди опубликовал сообщение в социальной сети X на латышском языке. В нем говорится: «Сегодня достигнутая договоренность о соглашении о свободной торговле между Индией и ЕС знаменует собой важный поворотный момент в наших отношениях. Хочу выразить благодарность всем европейским лидерам за их конструктивный подход и решимость, которые сделали это соглашение возможным. Данный договор углубит наши экономические связи, создаст новые возможности для наших людей и укрепит партнерство между Индией и Европой, обеспечив благополучное будущее».
Šodien panāktā Indijas un ES Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana iezīmē nozīmīgu pavērsienu mūsu attiecībās. Es pateicos visiem Eiropas līderiem gadu gaitā par viņu konstruktīvo garu un apņēmību, kas ļāva šo padarīt iespējamu. Šis nolīgums padziļinās ekonomiskās saites,…— Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026
Публикация вызвала интерес и удивление, учитывая, что латышский язык не относится к числу официальных языков Индии, однако премьер-министр использовал его для информирования о значимом международном событии. При этом следует отметить, что Моди сообщил о достигнутом соглашении не только на латышском, но и на других языках стран Европейского союза, в том числе на эстонском, нидерландском, французском и ряде других.
Согласно договоренности, Индия будет поэтапно снижать тарифы на импортируемые из ЕС автомобили с 110 процентов до 10 процентов, а пошлины на автомобильные комплектующие будут полностью отменены в течение пяти-десяти лет, сообщает Европейская комиссия. Почти полностью будут отменены также тарифы на оборудование, химическую продукцию и фармацевтические товары.
В свою очередь, тарифы на отдельные сельскохозяйственные продукты из ЕС будут существенно снижены. Пошлины на вино постепенно уменьшатся со 150 процентов до 20 процентов, а 40-процентный тариф на импорт оливкового масла будет отменен. Также будет отменен 50-процентный тариф на переработанные продукты питания, включая макаронные изделия и шоколад.
При этом подчеркивается, что такие сельскохозяйственные товары, как говядина, куриное мясо, рис и сахар, в соглашение не включены, а все импортируемые из Индии товары по-прежнему должны будут соответствовать установленным в ЕС стандартам.