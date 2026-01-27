В Риге перед сильным похолоданием выпустили важное объявление для собственников квартир
Нужно действовать ответственно, чтобы защитить инженерные коммуникации дома от замерзания.
В Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

Rīgas namu apsaimniekotājs распространило предупреждение для собственников квартир: на фоне прогнозируемого похолодания (в Риге температура может опускаться до −20°C) с 30 января жителей просят действовать ответственно, чтобы защитить инженерные коммуникации дома от замерзания.

В компании напоминают, что в жилом доме с централизованным теплоснабжением должен поддерживаться следующий минимальный температурный режим:

  • в квартирах — не ниже +18°C;
  • в лестничных клетках и других помещениях общего пользования — не ниже +16°C.

Отдельно обращаются к владельцам квартир в домах без централизованного отопления: даже если вы не бываете в квартире каждый день, отопление должно работать в таком режиме, чтобы температура не опускалась ниже +18°C.

Чтобы снизить риски в период сильных морозов, жителей просят:

  • убедиться, что окна и двери в лестничных клетках, подвалах и на чердаках плотно закрыты;
  • не оставлять окна в режиме проветривания надолго при сильном морозе;
  • при необходимости связаться с круглосуточной диспетчерской (аварийной) службой компании.

На сайте Rīgas namu apsaimniekotājs указано, что заявки о повреждениях принимаются 7/24 по телефону +371 67 893 079.

