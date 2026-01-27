Нужно действовать ответственно, чтобы защитить инженерные коммуникации дома от замерзания.
В Риге перед сильным похолоданием выпустили важное объявление для собственников квартир
Rīgas namu apsaimniekotājs распространило предупреждение для собственников квартир: на фоне прогнозируемого похолодания (в Риге температура может опускаться до −20°C) с 30 января жителей просят действовать ответственно, чтобы защитить инженерные коммуникации дома от замерзания.
В компании напоминают, что в жилом доме с централизованным теплоснабжением должен поддерживаться следующий минимальный температурный режим:
- в квартирах — не ниже +18°C;
- в лестничных клетках и других помещениях общего пользования — не ниже +16°C.
Отдельно обращаются к владельцам квартир в домах без централизованного отопления: даже если вы не бываете в квартире каждый день, отопление должно работать в таком режиме, чтобы температура не опускалась ниже +18°C.
Чтобы снизить риски в период сильных морозов, жителей просят:
- убедиться, что окна и двери в лестничных клетках, подвалах и на чердаках плотно закрыты;
- не оставлять окна в режиме проветривания надолго при сильном морозе;
- при необходимости связаться с круглосуточной диспетчерской (аварийной) службой компании.
На сайте Rīgas namu apsaimniekotājs указано, что заявки о повреждениях принимаются 7/24 по телефону +371 67 893 079.