На Латвию надвигаются самые сильные морозы этой зимы; Рижский залив начнет замерзать
В ближайшие выходные и в первой половине следующей недели в Латвии ожидаются самые сильные морозы этой зимы, а Рижский залив начнет замерзать, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
В ближайшие дни над севером Европы усилится антициклон, и в страны Балтии начнет поступать более холодный арктический воздух. В последнюю среду января на крайнем юге Латвии ожидается сильный снегопад, затем осадков будет мало и снежный покров не станет толще, но увеличится толщина льда на реках и озерах, начнет замерзать Рижский залив; усилится образование льда и в открытом море у побережья Курземе.
Самые сильные морозы ожидаются с 30 января. Прогнозируется, что на большей части территории страны ночная температура воздуха опустится ниже -20 градусов, а местами на востоке может достигнуть -30 градусов. Иногда и днем температура воздуха в отдельных местах Латвии, возможно, будет колебаться около -20 градусов.
Прогнозы могут измениться, так как антициклон может отступить перед циклоном. В таком случае из-за облачности и ветра мороз будет слабее.
До сих пор самая низкая температура воздуха, зарегистрированная этой зимой в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составила -24,6 градуса утром 25 января в Мадоне и -24,7 градуса в ночь на 20–21 января в Даугавпилсе.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта и следующая недели в Латвии будут на 6–10 градусов холоднее нормы.
Одновременно 4 февраля завершится самый темный квартал года, или солярная зима, а 5 февраля станет первым днем солярной весны. Астрономическая весна наступит 20 марта, а метеорологическая весна начнется тогда, когда средняя суточная температура воздуха как минимум пять дней подряд будет превышать нулевую отметку.