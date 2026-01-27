На Латвию надвигаются самые сильные морозы этой зимы; Рижский залив начнет замерзать

В ближайшие дни над севером Европы усилится антициклон, и в страны Балтии начнет поступать более холодный арктический воздух. В последнюю среду января на крайнем юге Латвии ожидается сильный снегопад, затем осадков будет мало и снежный покров не станет толще, но увеличится толщина льда на реках и озерах, начнет замерзать Рижский залив; усилится образование льда и в открытом море у побережья Курземе.