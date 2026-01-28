8 часов на полу в приемном отделении: в Италии онкобольной умер после унижения в больнице
История онкобольного Франко Аморозо, пролежавшего восемь часов на полу приемного покоя в Италии, завершилась трагедией. Его смерть стала символом кризиса здравоохранения, который тревожно знаком и жителям Латвии.
В Италии умер 60-летний Франко Аморозо — онкологический пациент, чья фотография из приемного покоя больницы Сенигаллии облетела всю страну и стала символом кризиса в системе здравоохранения.
Франко Аморозо, уроженец Тревизо, много лет жил в городе Сенигаллия в области Марке вместе с женой Чечилией. Около двух лет назад у него диагностировали рак толстой кишки. После операции болезнь вернулась, и мужчина готовился к началу новой терапии в региональной больнице Торретте в Анконе. Однако в середине января его состояние резко ухудшилось. Франко вместе с женой обратился в отделение неотложной помощи больницы Сенигаллии. Там, по подтвержденным данным, он провел около восьми часов без возможности лечь на каталку или койку. Из-за сильных болей он был вынужден лечь прямо на пол, постелив под себя одеяло. Рядом находился мешок катетера.
Oggi è morto Franco Amoroso, 60 anni, malato oncologico (tumore al colon aggressivo, ripresentatosi dopo operazione).— precipitevolissimevolmente (@saures788) January 27, 2026
Pochi giorni fa, al Pronto Soccorso di Senigallia: arrivato con la moglie Cecilia per dolori insopportabili, codice arancione, ha atteso 8 ore senza barella… pic.twitter.com/XNr7uQ56Xa
Жена неоднократно просила персонал предоставить носилки, но, по ее словам, каждый раз слышала один и тот же ответ: свободных нет. Фотография, сделанная в приемном покое и опубликованная в соцсетях, вызвала мощную волну возмущения по всей Италии.
Случай получил национальный резонанс. Территориальное управление здравоохранения Анконы (Ast) начало внутреннее расследование. Генеральный директор Ast Джованни Строппа публично принес извинения семье пациента, назвав их «обязательным актом». В ситуацию вмешались и политики: сенатор Сандра Дзaмпа обратилась в Министерство здравоохранения с требованием провести инспекцию больницы.
Несмотря на общественное давление, представители Ast заявили, что медицинский персонал действовал в рамках протоколов. Итоги проверки были завершены буквально за несколько часов до смерти Франко, однако их публикацию отложили «из уважения к трауру».
26 января Франко Аморозо скончался у себя дома, где за ним ухаживала жена. В последние дни ему помогали волонтеры онкологической ассоциации. Он не дожил до начала нового курса лечения, на который возлагал надежды и на который дал письменное согласие всего за несколько дней до смерти.
История Франко Аморозо стала не просто частной трагедией, а болезненным напоминанием о системных проблемах медицины в Италии — нехватке коек, перегруженных приемных покоях, отсутствии человеческого подхода в критические моменты. Для жителей Латвии эта история звучит особенно тревожно и знакомо: жалобы на очереди, перегруженные больницы, нехватку персонала и чувство беспомощности пациентов звучат все чаще и у нас. Случай в Сенигаллии показывает, к чему может привести ситуация, когда система не успевает за потребностями людей.