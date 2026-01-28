8 часов на полу в приемном отделении: в Италии онкобольной умер после унижения в больнице

Франко Аморозо, уроженец Тревизо, много лет жил в городе Сенигаллия в области Марке вместе с женой Чечилией. Около двух лет назад у него диагностировали рак толстой кишки. После операции болезнь вернулась, и мужчина готовился к началу новой терапии в региональной больнице Торретте в Анконе. Однако в середине января его состояние резко ухудшилось. Франко вместе с женой обратился в отделение неотложной помощи больницы Сенигаллии. Там, по подтвержденным данным, он провел около восьми часов без возможности лечь на каталку или койку. Из-за сильных болей он был вынужден лечь прямо на пол, постелив под себя одеяло. Рядом находился мешок катетера.