Пабрикс: "Будучи маленькой страной, мы не можем позволить себе жить иллюзиями и мечтами"
Латвии следует пересмотреть концепцию своей внешней политики, краеугольным камнем которой являются США как главный гарант безопасности, заявил в интервью агентству LETA бывший министр иностранных дел и обороны, а ныне директор аналитического центра Northern Europe Policy Centre Артис Пабрикс.
Артис Пабрикс добавил, что это не означает, что Латвия должна отвернуться от США, которые являются "нашим старым другом, и мы надеемся, что они изменят свою позицию по отношению к Европе в положительную сторону".
"В то же время, будучи маленькой страной, мы не можем позволить себе жить иллюзиями, мечтами и предположениями", - сказал Пабрикс.
По его словам, в Германии только 20% населения доверяют военным гарантиям безопасности США. "Доверие тает, как снег весной. Могу поспорить, что если мы проведем подобный опрос латвийского населения, то уровень доверия к США будет гораздо ниже, чем три года назад", - сказал Пабрикс.
По его мнению, это означает, что Латвии нужно искать альтернативы, одновременно работая с "нашими друзьями в США", так как в Конгрессе США есть очень разные политики.
"Но мы не можем рассчитывать на то, что у них хватит политического веса, чтобы решить помочь нам в критической ситуации", - сказал Пабрикс.
Поэтому, по его мнению, Латвии необходимо искать другие точки опоры в рамках существующего трансатлантического сотрудничества. "Главной из них является сотрудничество стран региона Балтийском море, где есть достаточная экономическая и военная мощь", - сказал Пабрикс.