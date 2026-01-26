Ринкевич: Латвии нужно стать посредником между союзниками в условиях нового мирового порядка
На фоне растущих разногласий между союзниками Латвии президент Эдгар Ринкевич призвал страну стать активным посредником и объединяющей силой, подчеркнув, что в условиях разрушающегося мирового порядка Латвии необходимо укреплять собственную стратегию выживания, уверенность в себе и сотрудничество с единомышленниками.
Между международными союзниками и партнерами Латвии все чаще возникают разногласия, порой весьма значительные, поэтому внешнеполитическая задача Латвии - выступать посредником и объединять единомышленников, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в 105-ю годовщину признания Латвийской Республики де-юре. В своем заявлении, которое опубликовано в соцсетях, президент отметил, что привычный мировой порядок стремительно рушится: то, что когда-то казалось само собой разумеющимся, стало неясным, и невозможно предсказать, чем закончатся эти потрясения. "Очевидно, что для небольших стран, в том числе для Латвии, это будет весьма неудобно и опасно, если не выработать собственную стратегию выживания и сосуществования. В международных отношениях теперь преобладает мышление сфер влияния и выгод, а переговоры стран часто напоминают деловую сделку", - говорится в заявлении президента.
Анализируя ключевые интересы безопасности и внешней политики Латвии, Ринкевич отметил, что основой существования государства является защита независимости и свободы, развитие благосостояния народа и национального самоопределения, а все остальные задачи подчинены этой приоритетной цели.
"Латвия должна быть достаточно гибкой и сильной - как внутри, так и снаружи. У нас с единомышленниками есть только один шанс обеспечить свободу и стабильность страны сейчас и в будущем - работать вместе. Объединяя усилия, страна становится важным партнером. Не объединяя страхи, жалобы и ностальгию по старым временам, а объединяя силы и знания", - отметил президент.
Ринкевич уверен, что членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО по-прежнему укрепляет безопасность и способствует развитию Латвии. При этом он констатирует, что между союзниками и партнерами Латвии все чаще возникают разногласия, порой весьма глубокие. "Мы всегда стремились максимально способствовать поиску лучших решений для укрепления ЕС и НАТО и должны продолжать это делать. В таких условиях важно все более тесное укрепление и развитие содружества стран Скандинавии и Балтии, Польши и Германии - сообщества безопасности и обороны стран Балтийского моря. Также важно сотрудничество с Великобританией в рамках Объединенных сил реагирования, присутствие в Латвии штаба многонациональной дивизии "Север" под руководством Латвии и Дании, а также сил НАТО под руководством Канады. Этих союзников не нужно убеждать в общих ценностях - они совпадают с нашими. Мы сильны вместе, и именно так Латвии следует представлять свои интересы в ЕС и с партнерами по ту сторону Атлантики", - заключил Ринкевич, подчеркнув, что новый порядок следует строить с позиции силы, а не просителя.
Также, по словам Ринкевича, необходимо продолжать помощь Украине, укрепляя ее обороноспособность вместе с региональными партнерами. Участие в обороне Украины, по его мнению, является "двусторонним сотрудничеством", поскольку Украина накопила ценный военный опыт. "Утверждение, что оборона Украины - это и наша оборона, не риторика, а факт. В интересах ЕС после окончания войны максимально быстро принять Украину в свои ряды, что укрепит его военную силу. Вклад ЕС в восстановление Украины будет небольшой платой по сравнению с ее ролью в безопасности Европы. Двустороннее и региональное сотрудничество с Украиной сейчас и в будущем важно для недопущения российской агрессии", - заявил Ринкевич.
В области трансатлантических связей Ринкевич выделил отношения Латвии с США и Канадой. "Латвия благодарна за моральную, практическую и военную поддержку этих стран, обязуется поддерживать союзников и впредь, и мы уверены, что союзники придут нам на помощь", - отметил президент. "Каждый наш союзник вправе выбирать свой путь, и мы будем это уважать. При этом есть принципы, которые для нас важны и непоколебимы - суверенитет и территориальная неделимость. Иногда выбор союзников может не совпадать с нашими общими принципами, но это решаемо. Общие интересы и принадлежность к западному культурно-историческому пространству помогают находить выход даже из очень сложных ситуаций и дилемм", - сказал президент.
По словам Ринкевича, Латвия не может ждать, что решат делать "крупные игроки", а должна наращивать силы, учиться, работать и сама сидеть за столом переговоров. "Чтобы быть успешными, нам нужно преодолеть травму 1940 года. Мы не можем изменить историю, но можем изменить отношение к ней. Переговоры между державами сегодня похожи на раздел добычи, но это не значит, что нужно ждать, кому нас "отдадут". Никто не сможет это сделать, если мы продемонстрируем решимость бороться за Латвию. Важна уверенность в партнерах, но еще важнее - уверенность в себе", - подчеркнул президент в обращении.