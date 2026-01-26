Ринкевич: Латвии нужно стать посредником между союзниками в условиях нового мирового порядка

Ринкевич уверен, что членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО по-прежнему укрепляет безопасность и способствует развитию Латвии. При этом он констатирует, что между союзниками и партнерами Латвии все чаще возникают разногласия, порой весьма глубокие. "Мы всегда стремились максимально способствовать поиску лучших решений для укрепления ЕС и НАТО и должны продолжать это делать. В таких условиях важно все более тесное укрепление и развитие содружества стран Скандинавии и Балтии, Польши и Германии - сообщества безопасности и обороны стран Балтийского моря. Также важно сотрудничество с Великобританией в рамках Объединенных сил реагирования, присутствие в Латвии штаба многонациональной дивизии "Север" под руководством Латвии и Дании, а также сил НАТО под руководством Канады. Этих союзников не нужно убеждать в общих ценностях - они совпадают с нашими. Мы сильны вместе, и именно так Латвии следует представлять свои интересы в ЕС и с партнерами по ту сторону Атлантики", - заключил Ринкевич, подчеркнув, что новый порядок следует строить с позиции силы, а не просителя.