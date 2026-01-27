Как заработать на пенсии, ничего не делая: секрет "осознанного выбора", о котором говорит Банк Латвии

По оценкам Латвийского банка, человек, получающий среднюю зарплату и на протяжении всей трудовой жизни копящий в плане, соответствующем его возрасту, может накопить во 2-м пенсионном уровне около 760 тыс. евро. Если же копить только в плане среднего риска, итоговый капитал может быть примерно в два раза меньше, а в плане низкого риска — даже в три раза меньше.