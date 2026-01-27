Как заработать на пенсии, ничего не делая: секрет "осознанного выбора", о котором говорит Банк Латвии
По данным опроса, проведенного по заказу Латвийского банка в конце 2025 года, 56% жителей осознанно выбрали свой инвестиционный план 2-го пенсионного уровня. Это означает, что большинство участников системы учли рекомендацию ответственно относиться к своему пенсионному капиталу и сделали осознанный выбор подходящего плана, что в долгосрочной перспективе позволяет накопить существенно больше.
С 1 июля 2024 года в регулирование 2-го пенсионного уровня были внесены изменения, чтобы его участники получали более понятную информацию о подходящем им инвестиционном плане. Управляющие средствами 2-го уровня обязаны оценивать, соответствует ли используемый участником план его возрасту и потребностям. Если выявляется несоответствие, управляющий информирует человека и рекомендует наиболее подходящий инвестиционный план.
Все больше участников 2-го пенсионного уровня выбирают накопления в планах с высоким уровнем риска, которые в долгосрочной перспективе дают возможность накопить больше. Об этом свидетельствует рост доли участников, инвестирующих в высокорисковые планы: с 33% до 45% с 1 июля 2024 года. По расчетам Латвийского банка, выбор подходящего инвестиционного плана за полтора года увеличил накопления во 2-м пенсионном уровне как минимум на 37,5 млн евро.
По оценкам Латвийского банка, человек, получающий среднюю зарплату и на протяжении всей трудовой жизни копящий в плане, соответствующем его возрасту, может накопить во 2-м пенсионном уровне около 760 тыс. евро. Если же копить только в плане среднего риска, итоговый капитал может быть примерно в два раза меньше, а в плане низкого риска — даже в три раза меньше.
Латвийский банк напоминает, что 1-й и 2-й пенсионные уровни в Латвии являются обязательными, и призывает не относиться легкомысленно к возможности обеспечить себе более стабильные годы на пенсии — важно убедиться, что выбран возрастной инвестиционный план 2-го уровня.
Осознанный выбор сегодня может существенно повлиять на размер накоплений в будущем. На портале государственных услуг Latvija.lv можно проверить, в каком плане 2-го уровня формируется индивидуальное накопление, а у своего пенсионного управляющего — уточнить, соответствует ли текущий план возрасту. Если не соответствует, его можно сменить на Latvija.lv.